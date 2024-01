6. i 7. lipnja u sklopu drugog izdanja konferencije HealthComm Forum vodeća svjetska i europska imena govorit će o vraćanju povjerenja i uspostavljanju novog društvenog ugovora u zdravstvu

Rezultati istraživanja Nulti kvadrant provedenog krajem 2023. godine ukazuju na nastavak trenda pada povjerenja građana u zdravstveni sektor u Hrvatskoj. Naime, stopa povjerenja u javne zdravstvene institucije u padu je treću godinu zaredom - 2021. godine vjerovala im je tek trećina (33 posto) građana, a u 2023. godini udio takvih pada na 29 posto. Istovremeno, tek svaki četvrti građanin zadovoljan je javnozdravstvenim uslugama. Ovaj negativni trend ukazuje na nužnost redefiniranja društvenog ugovora u zdravstvu koji bi se trebao temeljiti na aktivnom slušanju i uključivanju interesa pacijenata u sustav donošenja odluka, fokusu i praćenju ishoda liječenja, ulaganju u novu tehnologiju, dostupnosti najnovijih znanstvenih dostignuća pacijentima, ulaganju u nova znanja svih zdravstvenih djelatnika, kontinuiranu suradnju svih dionika te pravovremenu i transparentnu komunikaciju.

Sve su to teme drugog izdanja regionalne konferencije HealthComm Forum koja će se održati 6. i 7. lipnja u Zagrebu pod nazivom „Projekt Zdravlje: kako do novog društvenog ugovora u zdravstvu". Riječ je o jedinstvenom događaju za konstruktivne dijaloge u zdravstvu koji uključuju u raspravu sve dionike zdravstvenog sustava, i privatnog i javnog, jer je suradnja jedini put za preokret ovih negativnih trendova.

„Kao živa bića moramo i trebamo štititi vlastito zdravlje, nitko nam to pravo ne smije umanjivati ili oduzimati. No, problem nastaje iz razloga što u institucije, i to one zadužene za osiguravanje tog prava, nemamo povjerenja. Najveći trend pada optimizma u posljednje tri godine vidljiv je upravo u kontekstu zdravstvenog stanja - čak 35 posto građana smatra kako će njihovo zdravstveno stanje u budućnosti biti lošije nego u 2023.", smatra Nina Išek Međugorac, direktorica HealthComm Foruma i izvršna direktorica komunikacijske agencije Val grupa, i zaključuje: „Kao organizatori HealthComm Foruma vjerujemo da su promjene moguće samo ako postoji konsenzus za preokretom i novim društvenim ugovorom u zdravstvu. Budućnost zdravstvenog sustava u ovoj superizbornoj godini, ujedno prvoj izbornoj godini nakon krize uzrokovane koronavirusom, mora biti u fokusu svih rasprava."

Za rješavanje svih velikih izazova u društvu, pa tako i ovih u sektoru zdravstva, nužna je suradnja kroz multi-dionički pristup. To sve više primjećuju i građani, pa njih čak 85 posto smatra važnim da i kompanije (poslodavci) brinu o zdravlju i sigurnosti svojih zaposlenika, dok tek 12 posto smatra kako to kompanije doista i čine. Ovaj jaz između očekivanja i percepcije ukazuje poslodavcima na to da zdravlje zaposlenika treba postati i njihov strateški prioritet te dio politika upravljanja ljudskim potencijalima.

Niska razina povjerenja ima značajni utjecaj na uspješnost postojećih preventivnih programa

Povjerenje građana u zdravstvo neupitno je pokazatelj funkcioniranja sustava pa tako njegov izostanak utječe i na mnoge važne odluke građana kada je u pitanju preventivno djelovanje. Tako danas, prema podacima Nultog kvadranta, preispitujemo i jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća - cijepljenje. Gotovo 50 posto građana ne smatra da je veliki udio cijepljenih temelj za sprječavanje širenja bolesti, a čak svaki četvrti ispitanik rado bi izbjegao cijepljenje svog djeteta.

Dodatno, brojnim izazovima u ovom sektoru pridružuju se i nove društvene okolnosti na koje zdravstvena zajednica nije ponudila rješenje. Goruće pitanje među njima je mentalno zdravlje djece i mladih koje čak 85,5 posto građana vidi kao veliki problem koje društvo prioritetno treba rješavati.

HealthComm Awards kao jedan od ključnih noviteta ovogodišnje konferencije

Prvi dan programa ovogodišnjeg izdanja HealthComm Foruma bit će posvećen raspravama na razini javnih politika i postavljanja nove svrhe zdravstva, dok će drugog dana posjetitelji konferencije kroz znanstvena i praktična znanja dobiti dublji uvid u najnovije alate i iskustva u području inovacija te uspješnost praksi u zdravstvu utemeljenih na vrijednostima koje daju za pacijenta.

Ovogodišnji program obogaćen je i dodjelom nagrada HealthComm Awards - nagrađivanjem najboljih projekata u zdravstvenom sektoru čiji rezultati već danas utječu na stvaranje boljeg i održivijeg zdravstvenog sustava u čijem je fokusu dobrobit njegovog korisnika.

Early-bird kotizacije za konferenciju bit će u prodaji od 1. veljače.