Izbor Miss Save i savskog Tarzana uz Idu Prester, live koncert Stampeda i Silent party razlog su više da dođete na Green River Fest uz Savu!

Kino uz Savu ponedjeljkom, izbor Miss Save i savskog Tarzana, Afro Fusion, Silent Party, Stampedo, Irski punk, Babinjak, izrada grafita svjetski poznatog umjetnika, Plagijatori, Neki novi klinci... samo su dio brojnih događanja koja vas čekaju do kraja ovogodišnjeg Green River Festa. Jer ljeto uz Savu traje još samo do 1. listopada, stoga iskoristite (svaku) priliku za dobar provod koji vam nudi najpopularnija savska plaža pored Hendrixovog mosta.

Ponedjeljak je rezerviran za kino, a danas krećemo 'vatreno' - u 18 sati na velikom platnu možete navijati uz kvalifikacijsku utakmicu za EURO Armenija - Hrvatska. Nakon nje prigodno se opustite uz hrvatski film 'La predstava' kojim vas časti VFFUFFF, odnosno Vodnjan film festival u Fažani film festival. Time se samo nastavlja dobra praksa ovog festivala čije su posjetitelje ovo ljeto izvrsnim filmovima častila renomirana filmska imena poput Zagreb Film Festivala, Motovun Film Festivala i Tur Film Festivala.

Utorak je tradicionalno rezerviran za književno glazbene večeri i provjere znanja, a ovaj tjedan ne propustite upoznati mladog hrvatskog pjesnika Matka Abramića - zvanog Stihomašina - jer o njegovim se performansima nadaleko priča.

Srijeda je dan za kultni Babinjak koji je neizostavni dio Green River Festa od samih početaka. Babinjak je mjesto razmjene iskustva, ideja, novih znanja, a isto tako mjesto sastanaka i međusobne podrške. Ove srijede zaplešite te sve brige prepustite DJ-ici Lani G čija su strast i ljubav afro i soulful house glazba.

Događaj koji se s nestrpljenjem iščekuje na Green River Festu zasigurno je izbor za Miss Save i savskog Tarzana. Još uvijek su otvorene prijave pa organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave - godine nisu važne (prva Miss Save 2020. godine imala je 55 godina), a očekuje vas obilje vrijednih nagrada! U žiriju će ove godine sjediti i sve pomno pratiti 'lovkinja' Morana Zibar, novinar Davor Lugarić i Darinka Jug, prva miss Save. Zabava je zagarantirana jer voditeljsku palicu preuzima jedna i jedinstvena Ida Prester!

U petak, 15. rujna opustite se uz Afro Fusion koji priprema češki DJ Rido, a od 23:30 svi su pozvani na jedinstveni događaj: SILENT PARTY. Svaki posjetitelj dobit će slušalice i sam odabrati glazbu koju želi slušati od ponuđena 3 kanala: house, rock/novi val/ex-yu i afro fusion pa u isto vrijeme svatko može zaplesati u svome ritmu.

U subotu, 16. rujna, sve posjetitelje očekuje prava poslastica - live concert grupe Stampedo. Ovaj veseli, kabaretski nastrojen bend s gotovo 30 godina staža krasi neobičan spoj ritmova sa svih strana svijeta te melodiozni predznak retro/pop/rock vremena. Ako znamo da je njihova glavna zvijezda Ivanka Mazurkijević zabava, ples i veselje svima su zagarantirani.

Dan kasnije, u nedjelju, 17. rujna, poslušajte kako zvuči Irski punk koji izvodi The Blarney Stones.

Kao mali teaser do kraja rujna i završetka festivala, organizatori iz udruge Priroda za sve, najavljuju radionicu grafita svjetski poznatog grafitera Mr. Graffiti - u subotu 23. rujna, a za nezaboravne glazbene trenutke garancija su i DJ-evi iz Norveške: DJ Michael Jæger i DJ Jaw Division. Plagijatori će dobro zatresti plesni podij u petak 29. rujna, a Neki novi klinci u nedjelju, 1. listopada, izvest će najljepše hitove neponovljivom Balaševića - kao šlag na kraj još jednog fantastičnog Green River festivala.

Uz obilje zabave za cijelu obitelj, od raznih sportova na travi, ljenčarenja i igara na slami ili ležaljkama uz rijeku, radionica i chillanja uz omiljeno piće, Green River Fest je definitivno najcool mjesto ovog ljeta u Zagrebu. Zato iskoristite svaku priliku do 1. listopada i zabavite se na najpopularnijoj savskoj plaži!

Radno vrijeme Green River Festivala je od ponedjeljka do četvrtka od 17 sati do ponoći, petkom od 17 do 2, subotom od 10 do 2 i nedjeljom od 10 do ponoći. Ulaz na događanje je besplatan.

