Građani Hrvatske strahuju od razvoja tehnologije i umjetne inteligencije – imaju li razloga za bojazan?

Unatrag jedno desetljeće dogodio se svojevrsni procvat na području tehnologije zbog čega danas koristimo čak sedam povezanih uređaja na koje pogledamo i do 100 puta dnevno. S jedne strane to je prirodno loše jer se čovjek na takav rapidni napredak teško prilagođava, s druge strane nove tehnologije, digitalizacija i robotizacija, te umjetna inteligencija donose ogroman potencijal, samo da to moramo znati iskoristiti.

Tehnologija sveprisutno, sigurno i sveobuhvatno mijenja naše živote - željeli mi to ili ne. Na nama je da izaberemo u tom neizbježnom procesu svoj status - hoćemo li biti pasivni ili aktivni, čekati da nas „pregaze" noviteti bez kojih nam život postaje nezamisliv ili ćemo tehnologiju prigrliti bez obzira na naše „godište proizvodnje", shvatiti što nam ona donosi i početi živjeti koristeći je. Jedan dobar primjer tehnologije koja je osvojila naše živote svakako je daljinski upravljač - za televizor, za klimatizacijski uređaj, za podizanje garažnih vrata. A vjerovali ili ne - kada je „izašao" na tržište, mnogi su ga se bojali, bojali su se primiti daljinski upravljač u ruke, smatrajući da će ih ubiti - prisjeća se futurologinja poduzetništva i socioloških odnosa Sanela Dropulić, direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr

Dodaje i kako je sadašnja društvena erozija sveprisutno, sigurno i sveobuhvatno mijenja naše živote - međuljudski odnosi poprimaju sasvim nove dimenzije - najčešće površnosti, kratkoće trajanja, slabog intenziteta povezanosti, dominaciju koristoljublja i materijalne koristi nauštrb onog drugog.

S modernim življenjem koje je uvelike među nama, na primjer brak postaje prašnjavi atavizam, a statistika već sada tomu ide u prilog - 35 posto svih brakova u svijetu završava razvodom. Više od polovice stanovnika Londona su samci... Živimo u svijetu individualaca - jedinki što će s godinama pred nama još više doći do izražaja. Klimatske promjene su toliko izražene i zabrinjavajuće da tko zna koliko nam je vremena ostalo na

ovoj našoj prekrasnoj, ali izmučenoj Majci Zemlji. Živimo u vremenu kada ogroman utjecaj imaju digitalni društveni sadržaji koji nas bjesomoćno bombardiraju vijestima za koje ne znamo koje su istinite, a koje nisu, ali zato iznimno utječu na našu psihu kreirajući u nama paranoične posljedice bez previše volje za životom, prožete strahom i pesimizmom - uočava ova futurologinja.

Kako se protiv toga boriti? Kritičkim mišljenjem! Onim po kojem je Hrvatska među posljednjim državama svijeta prema istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma. Dakle - među nama i nad nama trenutačno dominiraju osobe bez kritičkog mišljenja, a bez konstruktivnog mišljenja ili pak bez mišljenja uopće. Pa nije ni čudo što se bojimo budućnosti.

Budućnost predvođena tehnologijom brzo će doći u naše živote, ali ne tako brzo i u naše glave i način ponašanja - ističe futurologinja Sanela Dropulić.

Hrvatska će i nadalje svoju „svijetlu budućnost" temeljiti na iznimnom geostrateškom položaju, s odličnom cestovnom infrastrukturom i obećavajućim dubokomorskim lukama koje bi nas mogle učiniti jednim od najboljih europskih logističkih i prometnih čvorišta. Prava će revolucija doći kada dosegnemo stanje svijesti da formiramo i izaberemo vlast koja će istinski „polagati račune" narodu, a ne koja će biti sama sebi svrhom. Hrvatska je već sada na putu da se razvije u iznimnu zajednicu sretnih ljudi s brojnim resursima, da bude najpoželjnija država na svijetu za život. Radovat će me ako političari, ali i narod koji ih bira i kritički kontrolira kamo nas vode, to uvide. Ako pak propustimo otvoriti oči, i po onome što vidimo - djelovati, mogli bismo već za 10 godina imati ozbiljne potrese u državi pa čak i socijalne nemire koji bi donijeli veliki razdor u društvu te nazadovanje koje nitko ne želi za svoju budućnost - zaključuje Sanela Dropulić.