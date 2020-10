Mnoga dosadašnja istraživanja pokazala su da je za zdravlje i dobro raspoloženje vrlo važno provoditi što više slobodnog vremena u prirodi.

Studije upućuju na to da i kratka šetnja šumom može rezultirati kvalitetnijim snom i smanjenjem stresa, a život blizu zelenih površina može vam čak produljiti život.

No ne živimo svi blizu parkova, a nekima zbog raznih zdravstvenih poteškoća nije jednostavno izaći ni u šetnju.

U tom slučaju znanstvenici predlažu da u svoj dom 'unesete' prirodu putem TV-a. Nova studija britanskih istraživača pokazala je da iskustvo virtualne prirode na pojedinca može imati sličan pozitivan učinak, piše portal Treehugger.

Znanstvenici sa Sveučilišta Exeter otkrili su da gledanje na TV-u visokokvalitetnih emisija o prirodi može poboljšati raspoloženje, smanjiti negativne emocije i ublažiti osjećaj dosade koji se javlja kada puno vremena provodite sami u svoja četiri zida, osobito u aktualnim okolnostima pandemije koronavirusa.

Britanski stručnjaci željeli su ustanoviti hoće li doživljaj prirode virtualnim putem jednako pozitivno utjecati na pojedinca kao fizički odlazak u prirodu, pojasnio je koautor studije Alex Smalley, doktorand i istraživač na projektu "Virtual Project".

"U ovom nas je projektu posebno zanimalo može li se ublažiti i smanjiti osjećaj dosade u starijih ljudi, negativno stanje kojemu su obično izložene osobe u domovima umirovljenika, ciljna skupina u našem istraživanju", rekao je.

Protiv dosade i usamljenosti slikama Koraljnih grebena

Za potrebe studije znanstvenici su u laboratorij doveli 96 odraslih osoba te im pustili četverominutni videozapis u kojemu jedan muškarac govori o svojem poslu u tvrtki koja urede opskrbljuje opremom. Monotonim glasom muškarac je opisao razgovor s klijentom, jedući pritom ručak za svojim radnim stolom, objasnivši na koji se način određuju cijene proizvoda.

Potom su sudionicima studije prikazali kratki film s podvodnim scenama koraljnog grebena iz BBC-jeve serije "Plavi planet II". Neki su ga gledali na TV-u, drugi sa slušalicama za virtualnu stvarnost, koristeći pritom kameru od 360 stupnjeva ili su imali slušalice za virtualnu stvarnost, koristeći pritom interaktivnu računalnu grafiku.

Znanstvenici su ustanovili da su se uz pomoć svih triju metoda kod sudionika smanjili negativni osjećaji, poput tuge te se znatno smanjio osjećaj dosade.

Interaktivno iskustvo virtualne stvarnosti kod njih je pojačalo pozitivne osjećaje, pojačavši i osjećaj povezanosti ispitanika s prirodom.

"Zapravo nas je najviše iznenadilo to što smo ustanovili da je i samo gledanje sadržaja o prirodi na TV-u rezultiralo pozitivnim promjenama u raspoloženju ispitanika, što ukazuje na to da čak i kratki, petominutni filmovi o prirodi mogu pozitivno utjecati na bolje raspoloženje", rekao je Smalley.

"Izvorno smo studijom željeli istražiti kakva je korist od gledanja filmova o prirodi među ljudima koji su, iz bilo kojeg razloga prisiljeni vrijeme provoditi u četiri zida, poput osoba u domovima umirovljenika ili onih koje se oporavljaju od bolesti."

Osobito nam je to bilo važno u svjetlu potpuno novih iskustava povezanih s pandemijiom covida-19 i još češćeg boravka brojnih ljudi u svojim stanovima ili u prostorima domova umirovljenika.

"Nije nam palo na pamet da bi se rezultati studije, zbog pandemije koronavirusa mogli primijeniti na populaciju globalno", rekao je Smalley.

"Naravno da bismo uvijek i kada je god to moguće ljudima preporučili fizički odlazak u prirodu, no naša saznanja otkrivaju da, kada to ni na koji način nije moguće, digitalni doživljaj prirode ljudima može omogućiti bar kratkoročno poboljšanje raspoloženja."