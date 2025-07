Rođendan Nikole Tesle, 10. srpnja, uvijek je povod da se prisjetimo jednog od najvećih umova u povijesti čovječanstva. Tesla, rođen 1856. u malom selu Smiljan, tada u sastavu Habsburške Monarhije, bio je znanstvenik, inovator i vizionar čiji je rad zauvijek promijenio svijet. Njegov um bio je toliko ispred svog vremena da mnoge njegove ideje još ni danas nisu do kraja shvaćene ili primijenjene.

Tesla je bio pravi simbol genijalnosti - ne samo zbog svojih brojnih izuma, već i zbog načina na koji je razmišljao. Dok su drugi inženjeri i znanstvenici eksperimentirali korak po korak, Tesla je svoje projekte i sustave prvo stvarao u glavi, do najsitnijeg detalja, a tek ih potom gradio. Tvrdio je da može pokrenuti cijeli motor u svojoj mašti, pratiti ga mjesecima i provjeravati kako radi bez ijednog crteža. Ova nevjerojatna sposobnost vizualizacije omogućila mu je da razvije izume koji su i danas temelj moderne tehnologije.

Najpoznatiji je po razvoju izmjenične struje (AC) koja je omogućila prijenos električne energije na velike udaljenosti. Zahvaljujući Teslinom radu, danas koristimo električnu energiju u gotovo svakom aspektu života. Njegova "rat struja" s Thomasom Edisonom ostala je zapamćena kao jedno od najpoznatijih poglavlja u povijesti znanosti, a Tesla je izašao kao pobjednik jer je dokazao da je izmjenična struja daleko efikasnija od Edisonove istosmjerne.

Osim izmjenične struje, Tesla je radio na brojnim drugim projektima: radio komunikaciji, bežičnom prijenosu energije, elektromotorima, radaru, X-zrakama i mnogim drugim tehnologijama koje su oblikovale 20. i 21. stoljeće. Iako su mnogi njegovi suvremenici tek kasnije prepoznali vrijednost njegovih ideja, Tesla nije mario za novac ni slavu - njegov je cilj bio napredak čovječanstva.

Nažalost, Tesla je umro siromašan i zaboravljen 1943. godine u hotelskoj sobi u New Yorku. No, njegova je ostavština preživjela, a s vremenom je postao simbol genija i inspiracija milijunima znanstvenika, inženjera i inovatora diljem svijeta. Danas njegovo ime nose ulice, muzeji, instituti, pa čak i jedna od najpoznatijih tvrtki za električne automobile - Tesla, Inc., koja njegovo ime nosi s ponosom.

Teslina genijalnost ne ogleda se samo u njegovim patentima, kojih je imao više od 300, već i u njegovoj filozofiji. Smatrao je da znanost treba služiti čovjeku, a ne profitu. Vjerovao je u bežičnu distribuciju besplatne energije za sve ljude na planetu, što se za tadašnje industrijske magnate smatralo prijetnjom.

Danas, u doba klimatskih promjena i energetske krize, Tesline ideje o obnovljivim izvorima energije, bežičnom prijenosu i održivom razvoju aktualnije su nego ikada. On nas i dalje potiče da sanjamo, istražujemo i nadilazimo granice.

Proslavljajući njegov rođendan, prisjećamo se Nikole Tesle ne samo kao izumitelja, već i kao simbola neugasle ljudske znatiželje i neumorne borbe za bolji svijet. Njegova genijalnost ostaje svjetionik koji nam pokazuje put u budućnost.