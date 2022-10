Zagreb je domaćin prve poslovne konferencija o gamingu i metaversu koja će se održati 1. prosinca u Z Centru u dvoranama Cinestara.

Game changer prva je gaming i metaverse poslovna konferencija. Iz kuta gaminga, pokriva development, web 3, eCommerce next level, animaciju i digital dizajn, AI i big data, cyber security kao i mnoge druge teme. Sve to uz veliki lounge prostor, all day long matinee casual networking, uz nastupe DJ zvijezda.

Veliki krug predavača i panelista koji su autoritet u ovom području djelovanja dat će svoje case studije, interne priče s tržišta, predočiti trendove i smjer kojim se razvija ova izrazito financijski izdašna industrija te prezentirati koja su nam znanja, alati i vještine potrebni da uhvatimo korak s budućnošću koja je započela, jer kako ćemo se suočiti sa stvarnošću metaverzuma, ako ne poznajemo njegove osnove - ako ne poznajemo gaming koji je već stigao, a koji je otvorio vrata revolucionarnim promjenama koje su pred nama, a način da ovo sustignemo je upravo tu u Zagrebu na konferenciji Game Changer.

ZAŠTO SU GAMING I METAVERS POSTALI TEMA?

Znamo da su te teme već prisutne u tehnološkom sektoru, ali kakve su veze s korporativnom zajednicom, oglašivačkim kućama, studentima i svim kreativcima.

Što nam dokazuje da su te teme važne, i što su uopće gaming i metaverzumi? Što je zapravo metaverzum? Mitsko digitalno biće, 3D internet, video igra, zahtjevniji stariji brat aplikacije Zoom ili novi oblik našeg života? Ono što je sigurno je da dolazi. Rođen na temelju filozofije igranja i igara otvorenog svijeta, transformirat će svijet u mjeri u kojoj je to učinio Internet.

Prvi tragovi igre koju su izmislili ljudi otkriveni su u Europi, a odnose se na brončano doba prije gotovo 7000 godina. Međutim, nismo pronašli ništa o pravilima ili kako se igra igra. U Perzijskom zaljevu otkrili smo najstariju igru na svijetu: "Royal Game of Ur". Asirci su izmislili ovu igru prije više od 5000 godina. Bila je to društvena igra s pločom koja predstavlja stazu s figurama koje su igrači pomicali. Ova igra se čuva u muzeju u Londonu.

„IGRA SE KROZ POVIJEST MIJENJALA, ALI STRAST PREMA NJOJ NE. DANAS VIŠE NIJE SAMO IGRA VEĆ EKONOMSKI POKRETAČ."

Fascinantni podaci nam govore da će ove godine naš planet imati više od 3 milijarde igrača. Istovremeno, prošlu godinu obilježila je vijest da je gaming postao glavna industrija zabave po ukupnoj potrošnji, veća od glazbene i filmske industrije zajedno.

Očekivanja su da će ove godine gaming u streamu pratiti više od 840 milijuna ljudi, a da će u sljedeće dvije godine premašiti milijardu.

Paralelno s ovim procesom (koji ima gotovo redoviti godišnji rast od 10%), ključne globalne tehnološke tvrtke ušle su u globalnu utrku za stvaranje vlastitih metatarzalnih svjetova. O kakvoj se revolucionarnoj fazi razvoja radi, možda najbolje govori primjer tvrtke Meta (bivši Facebook) koja je za izgradnju svog metaverzuma zaposlila 15.000 programera.

Svatko tko ne misli da će ga ovaj proces mimoići, a tko već danas gleda svijet u nastajanju, pronaći će svoje mjesto na prvoj Game Changer konferenciji.

Razumijevanjem gaming industrije koja je već stigla, razumjet ćemo i metaverse koji dolazi.

O KONFERENCIJI, SUDJELOVANJU I KOTIZACIJAMA

Game changer mijenja dinamiku konferencija kakve poznajemo. Svojom festivalskom programskom arhitekturom, u kojoj posjetitelji tijekom konferencijskog dana mogu pratiti programe u 6 odvojenih dvorana i prostora, u lounge zoni imamo cjelodnevne matinee, food corner i atraktivan Expo prostor. Uz najbolju moguću udobnost koju pružaju Cinestar kino sjedala i DOLBY digitalni sustav, posebnu smo pozornost posvetili dodatnim pogodnostima za sve. Na destinaciji Z centra postoji veliki parking za automobile i parking za bicikle, omogućeno je jednostavno povezivanje na WIFI, prostor je prilagođen osobama s posebnim potrebama, na lokaciji postoji punionica za električne automobile.

Game changer vodi posebnu brigu o održivosti od faze planiranja konferencije. Promoviramo proces recikliranja otpada koji će nastati. Kotizacije se kupuju putem sustava ENTRIO: https://www.entrio.hr/event/game-changer-12314