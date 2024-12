Otvorenje izložbe Calm autora Vladimira Novaka održat će se u petak, 13. prosinca u Galeriji SC s početkom u 19 sati

Intenzivni prostori Vladimira Novaka

Vladimir Novak je umjetnik koji istražuje granice tradicionalnog shvaćanja skulpture, s posebnim fokusom na ambijentalne odnose i intermedijalni pristup. Njegov rad karakterizira propitivanje samog medija, te odnosa između prostora, medija i iskustva promatrača. U svom stvaralaštvu koristi različite tehnike i medije, kombinirajući prirodne materijale poput drva, trske, željeza i slično s mehaničkim i elektroničkim elementima, zvukom ili svjetlom. U prethodnim radovima Novak kroz svoje mehanizirane, rasvijetljene, ozvučene objekte istražuje razne teme. Primjerice ≈ 30 steps in balance metaforički je prikaz balansiranja umjetnika i pozicioniranja u svijetu umjetnosti. Nastavno na to, u projektu In/Out of Line fokusira se na dinamičke aspekte mehanizirane skulpture koja poput Sizifa ponavlja određenu akciju unedogled. U radu -scape Novak primjenjuje minimalistički pristup uz igru svjetla, stvarajući suptilne promjene svjetlosnih linija koje čitalačka publika može pratiti kako dan odmiče.

U novijim radovima Novak proširuje fokus na fascinantnu temu granica ljudske percepcije. U Galeriji SC izlaže rad pod nazivom Calm, što se može prevesti kao "mir" ili "smiraj" ili čak "tišina". Pri ulasku u specifičan ambijent Galerije SC, postoji velika vjerojatnost da posjetitelj isprve neće primijetiti rad, što može evocirati poetiku Slavena Tolja ili Tome Savića - Gecana, pionira radikalnih, a nevidljivih intervencija hrvatske umjetničke scene. No za razliku navedenih autora Novak je za svoju publiku pripremio paradoksalno intenzivno iskustvo.

Autor u svom radu izlaže tri tanke žice koje, poput delikatnih vlasi kose Matovilke ili pak eteričnog tankog vodopada, vise u prostoru. No to nije samo nježni, gotovo neprimjetni prostorni crtež koji čini da se gledatelj osjeća nelagodno jer mu je na izložbi vizualne umjetnosti umjetnički rad izmakao percepciji, ili ga izaziva da napeto pretražuje galerijski prostor, već je poziv na istraživanje.

Dodirom triju žica posjetitelj proizvodi vibracije i posredno zvuk koji je potpuno suprotan samom nazivu izložbe. Naime, u kontrastu s jedva primjetnim vizualnim efektom, u prostoru se javlja dubok, oštar i prodoran zvuk, amplificiran putem skrivenog mikrofona i zvučnog sustava. Zvukovi koji izbijaju iz žice gradiraju od šuškavih preko neutralnih do probojnih, njihova nepredvidiva priroda stvara napetost i intenzivno prisustvo u prostoru. Publika se suočava s dojmovima koje ne može ni vidjeti ni uhvatiti u potpunosti, čime se naglašava neizvjesnost percepcije. Interakcija sa žicom evocira osjećaj fizičke energije i nepripitomljene sile, dok se njezino osciliranje doima kao duh galerijskoga prostora, istovremeno suptilne i intenzivne prisutnosti.

Kao što njemački umjetnik i glazbenik Carsten Nicolai u svom djelu Reflector Distortion ljudskom uhu nečujni zvuk pretvara u fascinantnu i opipljivu pojavu kroz vibracije vodene površine i hipnotičke distorzije odražavajućeg svjetla, tako Novak u radu Calm transformira prostor galerije u rezonantno i intenzivirano iskustvo. Nevidljivi ili jedva zamjetljivi skulpturalni elementi oblikuju prostor, čineći ga životnim, osjetilnim i neočekivano dinamičnim.

Intenzitet doživljaja počiva na osjećaju iznenađenja. Naime kretanjem prostorom, publika može slučajno potaknuti interakciju s elementima, koji ispočetka nezamjetni, postaju rekviziti interaktivnog umjetničkog iskustva.

Ova igra između čujnog i nečujnog, vidljivog i nevidljivog, percepcijski jedva spoznatljivog i intenzivnog tjera promatrača da se zadrži, istraži i postane dio umjetničkog djela. Publika je pozvana ne samo da promatra, već i osluškuje prostor, osjećajući njegovu nevidljivu senzornu energiju.

Olga Majcen Linn

Projekt je realiziran u suradnji s inženjerom elektroakustike Miodragom Gladovićem.

BIOGRAFIJA

Vladimir Novak je diplomirao kiparstvo 2017.g. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje od 2023.g. polazi doktorski studij. Kontinuirano i aktivno sudjeluje na umjetničkoj sceni predstavljajući svoje radove na više skupnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

Dobitnik je HPB Grand Prix na 34. Salonu mladih i Nagrade GKR hrvatskog kiparstva te je jedan od finalista Nagrade Radoslav Putar 2022. Od 2019.g. bio je član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, od 2022.g. radio u svojstvu vanjskog umjetničkog suradnika ALU u naslovnom zvanju docenta, a od 2024. na radnom mjestu asistenta na kiparskom odsjeku. Član je HDLU-a.

Svoj rad temelji na propitivanju mogućnosti medija skulpture s interesom za poetiku prostora, razumijevanje plastičnog oblikovanja, arhitekture, dizajna, svjetla i zvuka na relaciji prostor-medij-iskustvo promatrača. Igrom pojmovima kao što su tijelo-masa, objekt-instalacija, predmet-skulptura, statičnost-pokret, svjetlo-sjena, izvedba- projekcija, iz prostora u prostor kroz iteracije svojih radova nastoji razbiti očite granice među njima.