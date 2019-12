Fuliranje Gourmingle završava dočekom Nove uz Tribute to Dino Dvornik, Svemirka i koktele - najluđa noć na Strossmayerovom trgu obojena funk i pop ritmovima

Preostalo je svega još nekoliko dana do zatvaranja Fuliranja i gourminglanja. Zabava na Strossmayerovom trgu utihnut će 1. siječnja 2020., no do tada očekuje nas sjajan glazbeni program, uz gastro delicije na više od 30 kućica i mnogobrojni tekući okusi.

Uz odličnu glazbenu vibru 27.12, u petak, od 17 do 21 zagrijavat će nas svojom pop playlistom i rock antologijom glazbeni urednik radija 101, Slavin Balen, a od 21 h stage preuzimaju Kuzma&Shaka Zulu i prebacuju na "summer mode".

U subotu, 28.12 glazbeniramo od 13 h uz Doru Trogrlić, a od 16 sati miks pult preuzimaju Nick Colgan&Pepi Jogarde iz Adriatic Coastinga.

Nedjelja, 29.12, naš je tradicionalan Family Day, u 11 sati nastupa dječji zbor. Od 13 h za atmosferu će se pobrinuti Matt Shaft, a glazbeni program nastavlja se DJ'iranjem od 17 sati uz Zaka.

U ponedjeljak, 30.12 od 17 sati poslušajte ritmove odličnog benda Elephant Hump, a Souldbader nastavlja sa svojim DJ ritmovima od 19 h.

Zadnjeg dana Fuliranja, 31.12. u utorak, zagrijavanje počinje od podneva uz Iliju Rudmana i glazbu 70-ih i 80-ih te Pepija Jogardea, DJ'irat će sve do 23 sata, kad nam stiže Tribute to Dino Dvornik. Uz Jače manijače nazvat ćemo Ljubav imenom vašim i tako uploviti u Novu 2020. Svemirko će nas zabaviti svojim emo macho pop ritmovima od 00.30 a nakon njih DJ pult preuzima Pepi do music finisha.

U subotu, 28.12. će se u Samsung Holiday House na Fuliranju ušuljati i poznati likovi iz Ratova Zvijezda, Darth Vader i Skywalker, a očekuju vas na selfiranju od 17 do 19 h. Tu je i originalna ponuda novogodišnjih darova: Fermaj Tovara pripremio je istarski Panetone, The Garden Bar&Kitchen nudi zgodan pivski paket, a Biomania ručno rađene praline, domaći organski med i organske rakije i likere Mashtel.

Naši ugostitelji pripremaju pravu rapsodiju tekućih okusa. Nestrpljivo vas očekuju kokteli, hladna i kuhana vina, nježne i ljute rakije (Rakijarnica, Vodnjanka, B.A.B Piantina, Black Pepper i Fermaj Tovara) koje griju dušu i tijelo, a za one nesklone alkoholu tu su vruće čokolade (Le Kolač), čajevi s dodacima (Biomania i Market by T&T) te bezalkoholni kokteli (Molecular bar). Dimne koktele, hit ovogodišnjeg Fuliranja, ugledat ćete na Molecular baru: topli punč, London Hot Gin ili aromatični opojni Irish Smuggler s cijeđenom narančom, sokom jabuke, limetom, đumbirom, cimetom i viskijem.

Svoj topli napitak možete sami dekorirati odabranim začinima na kućici Most Unusual Bazzar by Botanica. Probajte jedini Grinch koji će vas dovesti u veselo adventsko raspoloženje ili njihov topli Hendricks od malo toplog vina, čaja, začina, bobičastog voća i naravno, gina vrhunske kvalitete. SOI se ponosi svojim popularnim koktelima u limenci, a Gingle Bells s posebnim kuhanim ginom obogaćenim čudesnim začinima.

Više volite nešto kratko, a možda i slatko? Eksploziju okusa doživjet ćete na Pastel by TasteAtlas dok pijete njihov Bombardino, mali alkoholni shooter od jaja sa šlagom, hit talijanskih skijalištima.

Poigrajte se okusima rakija na Rakijarnici (centralni šank) i isprobajte posebnu božićnu rakiju od jabuke i cimeta, badema, masline, smokve, ili pak nešto klasičnije okuse kao što je orah, borovnica, višnja ili klasik svih klasika, vilja. Želite isprobati sve? Moguće! Uzmite desetku za ekipu, 10 rakijica po promotivnim cijenama.

Vidimo se na Fuliranju, a više o programu na FB/Fuliranje i IG.