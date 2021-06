Kad zakoračite u naš zeleni raj, ma gdje će vam biti kraj. Popularni festival Foodballerka, ove se godine udomio na starom igralištu Cibone na platou Tuškanac i traje baš koliko i nogometna groznica, od 11.6 do 12.7.

Oaza dobre zabave uz dvadeset DJ'a, s legendarnim Pepi Jogardeom i Ozrenom Kanceljakom te dobro raspoloženim bendovima zagrijavat će atmosferu baš svakoga dana. Karlovačko Korner zagrlio je plato svojim prepoznatljivim bojama, no i pivskim kapljicama u kojima guštaju mnogi.

Na friškom zraku čovjek ogladni, ali brige nema jer dobra se klopa sprema. Tu su Institut za burgere by Mate Janković, Street Pizza, El Toro s provjerenim receptima, ekipa iz Chef kuha doma, Asian Garden by Marko Palfi, kao i genijalne slastice Le Kolača i njihova virtuoza Roberta Hromalića. Za vrijeme utakmica hrvatske reprezentacije stiže nam mirisno i okusno pojačanje Grill&Chill by Lidl sa sočnim roštiljem.

Ako želite dodirnuti nebo smjestite se na jedan od rooftop-ova i uhvatite najbolji pogled na veliki ekran za vrijeme tekmi. Gingle Bells i Foodballerka bar uz pojačanje Cocktail bara by A Most Unusual garden pripremat će opako dobre koktele i ostala pića. Za pop-up trenutke tu su naši House of Kiwi, buvljak by August XVI i Dorica 505 te Vesela motika, a u plesni vremeplov pozvat će vas vrsni plesači Nicolas Quesnoit i Ksenija Plušćec Quesnoit iz Plesnog centra Zagreb by Nicolas. Nismo zaboravili ni naše najmlađe i najslađe - čeka ih dječji kutak s obiljem zabave uz graffiti radionice i nastup dječjih zborova. Uhvatite nezaboravni selfie, jer kadrova punih sreće nedostajati neće.

Radno vrijeme Festivala je radnim danom od 14h do 23h, a vikendom od 11h do 23h.

Navijaj za repku i dođi na Foodballerku.

Više info pogledajte na Facebooku/Foodballerka.