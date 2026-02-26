Hrvatska kompanija u Londonu okupila porezne stručnjake iz Disneya, Mete i Netflixa, najavili i širenje konferencije u SAD

Porezni stručnjaci i lideri iz globalnih kompanija kao što su The Walt Disney Company, Meta, Netflix, Uber, Glovo, Amazon i Booking okupili su se ovog tjedna u Londonu na konferenciji Fonoa Synapse, koju je organizirala hrvatska fintech kompanija Fonoa.

Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, Fonoa je i ove godine okupila ključne ljude iz industrije, poput poreznih savjetnika, financijskih direktora, menadžera za usklađenost i tehnoloških stručnjaka. Synapse konferencija pokazala se kao idealno mjesto na kojem stručnjaci iz najvećih globalnih kompanija mogu otvoreno razgovarati o onome što u praksi doista funkcionira. Sudionici su raspravljali o izgradnji pametnijih sustava usklađenosti, skaliranju poslovanja kroz zahtjevne i često „nemoguće" zakone te o tome kako tehnologiju učiniti stvarnim rješenjem poreznih izazova, a ne dodatnim izvorom kompleksnosti.

Konferenciju je otvorio Davor Tremac, CEO i suosnivač Fonoe, osvrnuvši se na ubrzani razvoj industrije: "Dok smo prošle godine tek postavljali temelje za prelazak na automatizaciju, danas vidimo da se fokus lidera pomaknuo na konkretnu implementaciju i skaliranje poreznih rješenja. Pritom umjetna inteligencija više nije samo 'buzzword', već nezaobilazan alat za snalaženje u sve kompleksnijoj globalnoj regulativi. Veseli me što je Synapse u Londonu izrastao u platformu na kojoj se oblikuje budućnost naše industrije i na kojoj se otvoreno dijele iskustva lidera iz cijelog svijeta."

Predavanja i radionica predvodili su istaknuti stručnjaci poput Jasona Abneya, glavnog direktora za upravljanje poreznim podacima i inovacije u The Walt Disney Company, Roisin Nolan, direktorice za strategiju poreza, podataka i tehnologije u Bookingu, J Gua, voditelja proizvoda u Meti, te Nandite Narayan, voditeljice neizravnih poreza i porezne transformacije u Adyenu. Svoja su iskustva podijelili i Henrique Santos, direktor za globalne neizravne poreze u Uberu, Josh Reardon, viši menadžer za PDV u Zoomu, te predstavnici istraživačke zajednice Rhodah Nyamongo i Richard Stern iz Globalnog centra za porezne politike. Uz domaćine iz Fonoe, glavnog poreznog direktora Roba van der Woudea, direktora porezne platforme Bena Lewisa i višu menadžericu za porezne tehnologije Kamile Skinderyte, fokus rasprava bio je na praktičnoj primjeni automatizacije u poreznim sustavima, s naglaskom važnosti bliske suradnju poreznih, inženjerskih i produktnih timova.

S obzirom na to da se program Fonoinig konferencija pokazao uspješnim te da interes za inovacijama u poreznoj tehnologiji neprestano raste na globalnoj razini, iz kompanije su najavili širenje Synapsea i na američko tržište. Razgovori o budućnosti poreza i rješavanju kompleksnih izazova nastavit će se u SAD-u, na nadolazećoj Synapse San Francisco radionici koja će se održati 12. svibnja ove godine.

Fonoa, koja je prva u svijetu razvila potpuno integriran sustav za oporezivanje globalnih transakcija, ovime je dodatno potvrdila svoju poziciju predvodnika i nezaobilaznog partnera globalnim liderima u taxtech industriji.