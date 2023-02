FESPA Hrvatska: Gradonačelnik Tomašević i Grad ugrožavaju industriju oglašavanja, slobodu tržišnog natjecanja i tisuće radnih mjesta

FESPA Hrvatska, udruga tiskarske i grafičke industrije, ovim putem izražava svoju podršku svim dionicima industrije oglašavanja, a gradski Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu smatra udarom na oglašivačku industriju, slobodu tržišne konkurencije i na tisuće radnih mjesta kako u oglašavačkoj industriji tako i u povezanim industrijama.

Podržavamo prostorno uređenje i pokušaj uvođenja reda u oglašavanju na javnim pročeljima i pročeljima javnih i privatnih zgrada uz dijalog i konsenzus svih strana. Podržavamo i uklanjanje ilegalno postavljenih plakata i oglašivačkih prostora. No nikako ne podržavamo Odluku iza koje se možebitno krije pogodovanje i osiguravanje tržišnog monopola jednoj tvrtki i to onoj u većinskom gradskom vlasništvu, a koja se sudskom presudom iz 2012. ne može baviti uslugama oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Zagreba. No suprotno odluci i dalje obavljaju tu djelatnost. Ograničavanjem prava oglašavanja na plakatima i reklamnim panoima na forme do 12 četvornih metara, smatramo da se pogoduje gradskoj tvrtki „Zagreb plakatu". Pri tome govorimo o potencijalnoj zlouporabi položaja i ovlasti i povredi članaka 49. Ustava RH koji govori o slobodi poduzetništva, jednakom položaju poslovnih subjekata na tržištu, zabrani stvaranja monopola te pravima stečenim ulaganjem kapitala.

Također, Visoki upravni sud presudom iz 2012. oglašavanje na javnim površinama i nekretninama Grada Zagreba ni ne smatra komunalnom djelatnosti od gradskog značaja. No ovakvim novim pravilnikom gradonačelnik će dobiti ovlasti da osobno odlučuje o postavljanju, odnosno uklanjanju reklamnih panoa.

Unatoč tome što tvrtke imaju legitimno izdane dozvole Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, uklanjanjem plakata, reklama, reklamnih panoa i billboarda s javnih površina s nekoliko tisuća lokacija ne ugrožava samo poslovanje nego i opstanak oglašivačke industrije. Time se ugrožavaju zakupci, vlasnici zemljišta na kojima se nalaze reklamne konstrukcije, tiskare reklamnih aplikacija, proizvođači konstrukcija, marketinške agencije, ... Ugrožavaju se na tisuće radnih mjesta i industrija teška na stotine milijuna eura. Osim toga, mnogi suvlasnici zgrada krenuli su u obnovu zgrada planirajući i računajući na izvore prihoda od oglašivačkog prostora s pročelja zgrada. Krediti su podignuti, a izvora financiranja ovom Odlukom više ne bi imali.

Napominjemo kako se ovakva odluka pokušala provući stihijski bez kontaktiranja predstavnika oglašivačke industrija ili industrija koji su direktno vezani za konkretnu problematiku. Informacija da se otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu koje se provodio u razdoblju od 13. siječnja do 12. veljače 2023., objavljena je na internetskoj stranici Grada i niti jedna zainteresirana strana, koliko je nama poznato, nije direktno informirana i kontaktirana.

Smatramo da Grad i gradonačelnik Tomislav Tomašević nisu u potpunosti informirani o tome kakvim problemima ovakva Odluka može rezultirati i pozivamo na aktivniji dijalog gradskih vlasti i predstavnika industrije. Uvođenjem tzv. reda, uvest će se nered na već krizom načet poduzetnički sektor.