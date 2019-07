Ključni čimbenik privlačnosti je osjećaj - kako se osjećamo uz nekoga, čini li nas ta osoba sretnom, osjećamo li se kraj nje sigurno, budi li u nama nadu i kada ode želimo li je ponovno vidjeti?

U knjizi "The Way You Make me Feel" znanstvenici Noah Eisenkraft i Hillary Anger Elfenbein pozabavili su se faktorom privlačnosti. Otkrili su da postoje dosljedne, individualne razlike u emocijama koje ljudi osjećaju, poznate kao utjecaj osobina, kao i emocije koje ljudi izazivaju u drugima, poznate kao osobine afektivne prisutnosti.

Različite emocije koje ljudi osjećaju posljedica su utjecaja osobina afektivne prisutnosti. Znanstvenici smatraju da je pozitivna afektivna prisutnost povezana s većom "središnjom mrežom" koja se odražava na broj pojedinaca koje su sudionici naveli kao bliskog prijatelja, a negativna afektivnu prisutnost povezanu s većom ekstraverzijom (bržom prilagodljivošću osobe na novu sredinu), ali i nižom prihvatljivošću te osobe.

Eisenkraft i Elfenbein napominju da njihovi rezultati ilustriraju "učinke partnera" unutar socijalne interakcije, opisane kao "ponašanje i osjećaje koje netko izaziva u drugome i, posljedično, trag koji ostavljamo za sobom.

Otkrivajući da afektivna prisutnost nadilazi emocionalnu razinu, oni uočavaju da mehanizmi utjecaja na druge mogu uključivati ​​razlike u izražajnom stilu - primjerice, neverbalne znakove - kao i obrasce međuljudskog ponašanja, kao što su djela topline ili dominacije.