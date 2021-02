Europska agencija za lijekove (EMA) trebala bi odobriti cjepivo tvrtke Johnson & Johnson početkom ožujka, nakon čega se očekuje njegova distibucija krajem ožujka ili početkom travnja, izjavila je u nedjelju francuska ministirca industrije Agnès Pannier-Runacher.

Zeleno svjetlo Europske unije trebalo bi doći "početkom ožujka budući da EMA pregledava sve podatke koje joj je poslao Johnson & Johnson kako bi mogla staviti na tržište to cjepivo", rekla je Pannier-Runacher za televiziju France 3.

Prve doze trebale bi "doći krajem ožujka, početkom travnja jer postoji rok za proizvodnju doza", a o tome se "još uvijek razgovara s laboratorijem", kazala je.

"To je jako dobra vijest jer ovo cjepivo zahtijeva samo jednu dozu, no moguće je da će biti potrebni pojačivači cjepiva, ali to još ne znamo", istaknula je.

Sjedinjene Države u subotu su dale odobrenje jednodoznom cjepivu protiv covida proizvođača Johnson & Johnson za osobe starije od 18 godina.

Globalno kliničko ispitivanje pokazalo je da je cjepivo Johnson & Johnsona učinkovito 66 posto u prevenciji različitih inačica koronavirusa. Imalo je 85-postotnu učinkovitost u zaštiti od teških slučajeva.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je u četvrtak da je "optimistična" glede svog cilja da se do kraja ljeta procijepi 70 posto odraslog stanovništva EU-a, što je oko 225 milijuna ljudi, zahvaljujući očekivanom povećanju isporuke cjepiva.

Grafikon koji je u četvrtak objavila Komisija pokazuje da EU do kraja lipnja očekuje gotovo 600 milijuna doza ako se ostvare sve očekivane i obećane isporuke.