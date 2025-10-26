Jedno od najintrigantnijih i najkontroverznijih pitanja moderne mitologije i kriptozoologije jest postojanje tajanstvenog bića poznatog kao Bigfoot ili Sasquatch. Ovaj golemi stvor, opisan kao dlakavo humanoidno biće visoko preko dva metra, navodno obitava u šumama Sjeverne Amerike. Iako skeptici tvrde da se radi o mitu, brojni dokazi i svjedočanstva sugeriraju da bi Bigfoot mogao biti stvaran.

Najpoznatiji dokaz o postojanju Bigfoota jest Patterson-Gimlinov film iz 1967. godine, snimljen u Bluff Creeku u saveznoj državi Kaliforniji. Na snimci se jasno vidi veliko biće prekriveno dlakom koje hoda uspravno kroz šumu. Iako su mnogi pokušavali dokazati da se radi o prevari, ni nakon više od pedeset godina nitko nije uspio konačno pobiti autentičnost tog materijala. Stručnjaci koji su analizirali film tvrde da se pokreti bića ne mogu lako imitirati te da bi za takav kostim i način hoda bila potrebna sofisticirana tehnologija koja tada nije postojala.

Osim videozapisa, otisci stopala pronađeni diljem Sjeverne Amerike dodatno potiču rasprave. Tisuće otisaka duljine i do 50 centimetara pronađeni su u blatu i snijegu, a neki su pokazivali anatomske detalje koji bi bili iznimno teško falsificirati. Primjerice, stručnjak za anatomiju stopala, dr. Jeff Meldrum sa Sveučilišta Idaho State, analizirao je više od 300 otisaka i zaključio da mnogi pokazuju biomehaničke karakteristike koje se ne podudaraju s ljudskim ili životinjskim stopalima.

Brojni svjedoci tvrde da su vidjeli Bigfoota vlastitim očima. Prema izvješćima, biće se kreće brzo, ima izrazitu mišićavu građu i ispušta duboke, prodorne zvukove. Mnogi lovci, planinari i mještani ruralnih područja Sjedinjenih Država, Kanade, pa čak i Rusije, opisali su susrete koji su gotovo identični, što dodatno potiče vjeru u njegovu stvarnost.

Neki znanstvenici nagađaju da bi Bigfoot mogao biti preživjeli pripadnik vrste Gigantopithecus, golemi primat koji je živio u Aziji prije oko 300.000 godina. Ako je ta teorija točna, moguće je da je mali broj jedinki preživio migracijom preko Beringova tjesnaca u Sjevernu Ameriku.

Iako konačni fizički dokaz još uvijek nedostaje, količina svjedočanstava, fizičkih tragova i znanstvenih analiza sugerira da ideja o Bigfootu nije samo proizvod mašte. Sve više istraživača smatra da je moguće da se u prostranim, neistraženim šumama Sjeverne Amerike doista skriva neotkrivena vrsta - možda posljednji dokaz da priroda još uvijek čuva mnoge svoje tajne.