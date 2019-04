Predaja Roberta E. Leeja, kupljena Aljaska, prvi let Boeinga 737-100, pao Bagdad u drugom Zaljevskom ratu

Najveći vojskovođa Američkog građanskog rata, južnjački general Robert E. Lee predao se 1865. godine s vojskom Sjeverne Virginije generalu Ulyssesu S. Grantu kod Appomattox Courthousea. Predaji je prethodilo zarobljavanje južnjačkih časnika Richarda S. Ewella i Richarda H. Andersona koji su bili ključni za zapovjednu strukturu vojske, te uništenje tri južnjačka opskrbna vlaka što je ostavilo Leejevu vojsku bez mogućnosti za efektivnu borbu. Nakon gubitka bitke kod Spanish Forta u Albami sa svojom se vojskom na isti dan predao i general St. John Richardson Liddell, te se to obilježava kao službeni završetak Američkog građanskog rata.

Senat SAD-a 1867. godine ratificaro je ugovor o kupnji Aljaske od carske Rusije s 37 glasova za i 2 protiv. Time je područje površine 1.518,800 km² službeno postalo sastavni dio SAD-a. Realni prelazak pod jurisdikciju SAD-a dogodio se tek nakon godinu zbog opozicije kupnji u Zastupničkom domu no na kraju je to tijelo sa 113 glasova za i 48 protiv također priznalo novu saveznu državu na čijem je ogromnom teritoriju u to vrijeme živjelo tek oko 60.000 ljudi, od kojih većina domorodaca koji su s malim brojem Rusa nastanjenim uglavnom u dva gradića, Sitki i St. Paulu, trgovali krznima i živjeli u unutrašnjosti.

Židovske milicije, poglavito snage Irguna, cionističke militantne skupine, napale se 1948. godine palestinsko selo Deir Yassin smješteno na prilazu Jeruzalemu, prilikom čega je smrtno stradalo 120 stanovnika dok su drugi protjerani. Napad na selo, koje se u palestinsko-židovskom sukobu deklariralo kao neutralno, dogodio se prilikom pokušaja židovskih snaga da prodru u Jeruzalem koji je bio blokiran od strane arapskih snaga. Od ubijenih seljana samo je 7 pokušalo pružiti otpor dok su svi ostali smaknuti u svojim kućama ili na ulicama kasnije uništenog naselja zbog čega se događaj pamti kao masakr u Deir Yassinu.

Putnički zrakoplov Boeing 737, zamišljen kao letjelica kraćeg doleta s dva turbofen motora ispod krila, prvi je put u inačici B737-100 poletio 1967. godine. Prvi korisnik zrakoplova bila je Lufthansa koja je naručila 21 zrakoplov u vrijednosti 67 milijuna dolara. Od 1967. do 2008. neprekidno je u proizvodnji s preko 8.000 naručenih i 5.857 isporučenih aviona što ga čini najproizvođenijim komercijalnim putničkim mlaznim avionom u svijetu o čemu svjedoči i činjenica da je preko 1.250 Boeinga 737 u zraku u bilo kojem trenutku, a u prosjeku svakih pet sekundi jedan od njih negdje u svijetu poleti ili sleti.

Tri tjedna nakon početka invazije na Irak američke snage 2003. godine zauzele su Bagdad. Inicijalni plan napada na dobro branjeni grad promijenjen je tijekom akcije kada je skupina od 29 tenkova i 14 oklopnih vozila prodrijela do gradskog aerodroma i zauzela ga. U žestokim borbama obje strane pretrpjele su ozbiljne gubitke no na kraju je američko zrakoplovstvo odigralo ključnu ulogu eliminiravši dobro utvrđene obrambene položaje nakon čega su irački viši časnici i drugi dužnosnici pobjegli iz grada što je definirano kao predaja. Unatoč tome u gradu od preko 6 milijuna stanovnika žestoke ulične borbe bjesnile su kao i u ostatku zemlje još mjesecima, a američke i koalicijske snage se i danas, nakon 6 godina okupacije suočavaju s gotovo redovnim gerilskim napadima.

Francuski pjesnik i kritičar Charles Baudelaire, iako u svoje vrijeme obilježen kao bludnik i odbacivan kao simbol boemstva i nemorala, danas je priznat kao vrhunski klasik francuske poezije čija se zbirka pjesama Cvjetovi zla smatra najvažnijim lirskim djelom 19. stoljeća, rođen je u Parizu 1821. godine.

Američki izdavač Hugh Hefner, ili jednostavno Hef, osnivač vjerojatno najpoznatijeg muškog časopisa na svijetu, Playboya, te voditelj Playboy Enterprisesa, često na meti zakona zbog svojeg propagiranja za društvo previše 'liberalnih' svjetonazora, kako društvenoj tako i u političkoj sferi, rođen je u Chicagou 1926. godine.

Američki glumac Dennis Quaid, proslavljen tijekom osamdesetih u filmovima Breaking Away, The Right Stuff i Innerspace, te kasnijih nastupa u filmovima Dragonheart, Traffic i The Day After Tomorrow, rođen je 1954. godine u Houstonu.

Američki glumac Mark Pellegrino, zapamćen po ulogama u serijama Northern Exposure, ER, The X-Files, NYPD Blue i CSI: Crime Scene Investigation, rođen je 1965. godine u Los Angelesu.

Američka glumica Cynthia Nixon, najpoznatija po ulozi Mirande Hobbes u kultnoj seriji Sex and the City za što je nagrađena brojnim priznanjima, te nastupima i gostovanjima u brojnim drugim filmovima i serijama, rođena je 1966. godine u New Yorku.

Hrvatska pop pjevačica Vesna Pisarović, osvajačica Dore s dvostrukim nastupom na Eurosongu, vlasnica najprodavanijeg hrvatskog debi albuma 2000., rođena je u Brčkom 1978. godine.

Američka glumica Keshia Knight Pulliam, najpoznatija po ulozi Rudy Huxtable u sitcomu The Cosby Show te nastupima u nekoliko TV filmova i serija, rođena je 1979. godine u Newarku u New Jerseyu.

Hrvatski nogometaš Jerko Leko, član državne reprezentacije za koju je zabilježio 56 nastupa, trenutno igrač Monaca koji je profesionalnu karijeru započeo 2000. u Dinamu, rođen je u Zagrebu 1980. godine.