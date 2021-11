Pronađena zadnja žrtva Jacka Trbosjeka, Kristalna noć u Njemačkoj, počeo drugi meč Karpova i Kasparova

Jack Trbosjek (eng. Jack the Ripper) pseudonim je nadjeven serijskom ubojici koji je svoje žrtve ubijao i masakrirao u drugoj polovici 1888. godine. Ime je došlo iz pisma što ga je Središnjoj novinskoj agenciji (eng. Central News Agency) poslala osoba koja je tvrdila da je ubojica, a objavljeno je u vrijeme ubojstava. Iako su predložene mnoge teorije, identitet Jacka Trbosjeka vjerojatno nikad neće biti otkriven. Nerazjašnjeno je ostalo i radi li se o jednoj osobi ili više njih. Mary Jane Kelly je po mnogima peta, i posljednja, žrtva zloglasnog londonskog serijskog ubojice koji je ubijao i sakatio prostitutke u Whitechapelu. Kada je ubijena bila je bez novca, kao i ostale Trbosjekove žrtve, a imala je samo 25 godina. Ujutro 9. studenog 1888. Kellyjin stanodavac je poslao svog asistenta Thomasa Bowyera da pokupi najamninu. Kellyjeva je nekoliko tjedana kasnila s najamninom. Bowyer je pokucao na njezina vrata, no nitko se nije javljao. Kroz pukotinu u prozoru je otvorio vrata i ušao u sobu u kojoj je vidio brutalno osakaćeno truplo. Ovo šokantno ubojstvo alarmiralo je londonsku policiju da žustrije poradi na istrazi, međutim bez rezultata.

Naziv Kristalna noć (Kristalnacht) odnosi se na događaj u studenome 1938. u nacističkoj Njemačkoj, u okviru sustavnog progona Židova, nazvanog holokaust. U listopadu 1938. godine, 15.000 Židova poljskog podrijetla protjerano je iz Njemačke i iskrcano na poljskoj granici. Desničarska antisemitska poljska vlada, koja je govorila o vlastitome "židovskom pitanju", odbila ih je primiti. Njih oko 5.000 ostalo je na ničijoj zemlji. U znak osvete sedamnaestogodišnji Herschel Grünspan, kojem su protjerali roditelje, izvršio je 7. studenoga atentat na konzula njemačkog veleposlanstva u Parizu, ubivši ga hicima iz pištolja. Nacistička je stranka to proglasila dijelom svjetske židovske urote i u noći s 9. na 10. studenoga organizirani su "spontani" protužidovski izgredi, po razbijanju stakala izloga kasnije nazvani Kristalna noć. Uništeno je i opljačkano najmanje 7.000 trgovina, oskvrnjena su židovska groblja, spaljeno 177 sinagoga i ubijen 91 Židov. Oko 30.000 Židova uhićeno je i odvedeno u koncentracijske logore. Potkraj godine većinu su pustili, no tisuću je osoba u međuvremenu izgubilo živote.

Gari Kimovič Kasparov svjetski je šahovski prvak od 1985. do 2000. Godine 2005. završava šahovsku karijeru i posvećuje se borbi za ljudska prava u Rusiji, protiv autoritarnog režima tadašnjeg predsjednika Vladimira Putina. Kako je napustio profesionalni šah, više se ne nalazi na svjetskoj rating listi FIDE. Kasparov je sa 21 godinom bio najmlađi igrač koji je igrao meč za prvenstvo svijeta. Nasuprot njega bio je Anatolij Karpov, svjetski prvak od 1974., sa 33 godine na vrhuncu snaga. Neobičnim spletom okolnosti, u tijeku šest godina Kasparov i Karpov odigrat će čak pet mečeva za svjetsko prvenstvo. Obojica u to doba daleko nadmašuju sve ostale svjetske šahiste. U tim su mečevima odigrali ukupno 144 partije. Drugi meč između Karpova i Kasparova organiziran je 9. studenog 1985. Borba je bila vrlo napeta i izjednačena. Nakon 23 partije, Kasparov je vodio 12-11. Posljednju partiju Karpov igra na sve ili ništa, ali gubi; tako Kasparov, star 22 godine, postaje 13. prvak svijeta, najmlađi u povijesti!

Berlinski zid je bila dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina i okružni teritorij Njemačke Demokratske Republike. Istočnonjemačke vlasti su ga nazivale Antifašistički zaštitni zid. Svrha zida je bila onemogućiti prijelaz između Istočne i Zapadne Njemačke. Počeo se graditi 13. kolovoza 1961. godine i više je puta nadograđivan. Otvoren je za neometan promet 9. studenog 1989., a potom je srušen. Bio je oličenje Hladnog rata.

Stari most u Mostaru pripada UNESCO-voj kulturnoj baštini. Dao ga je sagraditi 1566. godine Sulejman Veličanstveni. Graditelj je bio Mimar Hajrudin. Stoljećima je povezivao putove Bošnjaka, Hrvata i Srba. Kamena konstrukcija preživjela je sve potrese, poplave i ratove, sve do 1993. godine. Tijekom Bošnjačko-hrvatskog sukoba u Mostaru, most je predstavljao jedinu vezu između istočne obale Neretve, pod nazdorom Armije BiH i manjeg dijela grada na desnoj obali koji je također bio pod bošnjačkim nadzorom. Most je preživio mnoga granatiranja od strane HVO-a, sve dok 9. studenog 1993. kada je srušen. Ubrzo je u javnost izašla snimka rušenja mosta. Većina svjetskih medija je odmah za rušenje optužila HVO, no do danas nitko iz HVO-a nije preuzeo odgovornost za rušenje mosta.

Na današnji dan rodili su se ruski književnik Ivan Turgenjev (1818.), hrvatski političar i povjesničar Milan Šufflay (1871.), američki astronom Carl Sagan (1934.), te američki bodybuilder Lou Ferrigno (1951.) poznat po ulozi superjunaka Hulka u istoimenom serijalu.