Prva zračna pošta poslana u Engleskoj, Elvis se prvi puta pojavio na televiziji, rođen je Luka Modrić

Nakon što je Škotska u 14. stoljeću izborila nezavisnost od Engleske, sukobi tih dvaju naroda trajali su stoljećima. Težak poraz Škoti su pretrpjeli 9. rujna 1513. u bitci kod polja Flodden na sjeveru Engleske. Bila je to najveća bitka između Engleza i Škota ikada. Škotski kralj Jakov IV. poginuo je u sukobu, a navodno je svaka škotska plemenitaška obitelj izgubila barem jednog člana. Poginulima je posvećena pjesma "The Flowers of the Forest".

Ako poštu šaljemo u neku nama daleku zemlju, ona će sigurno putovati zrakom. Koštat će nešto više ali će stići na svoje odredište vrlo brzo. Prva pošta koja je putovala zrakom letjela je u balonu 1785. godine. Baloni su tada postali uobičajeno sredstvo za prijenos pošte, sve do izuma zrakoplova. Na današnji dan 1911. Britanski poštanski ured odaslao je prvu poštu zrakoplovom a do dvadesetih godina već su mnoge zemlje koristile još jednu vrijednu prednost aviona.

Neokrunjeni kralj rock 'n' rolla, Elvis Presley, prvu ploču snimio je 1954. godine. Njegov uzlet započinje sredinom 50-tih godina hitovima "That's All Right Mama" i "Heartbreak Hotel". 9. rujna 1956. prvi put se pojavio na američkoj nacionalnoj televiziji u popularnom showu Eda Sullivana. Iste godine započinje i jednako uspješnu filmsku karijeru. Većinom je glumio u muzičkim filmovima osrednje vrijednosti, ali s naslovnim pjesmama koje su redovito postajale hit. U razdoblju od 1957. do 1966. Presley se nalazio na listi 10 najkomercijalnijih američkih glumaca. 1977. pada u duboku komu zbog prevelike količine droge i umire. Elvisova smrt potresla je milijune obožavatelja a još za života postao je legenda potukavši sve rekorde: u 20-ak godina objavio je 97 ploča, a na vrhovima top lista proveo je čak 996 tjedana.

Slavni album Imagine još slavnijeg Johna Lennona njegov je drugi i najpopularniji solo album. Izdan je na današnji datum 1971. godine. Naslovna skladba postala je Lennonov znak prepoznatljivosti a napisana je kao molba za mir u svijetu. I danas je jedna od najznačajnijih pjesama ikad napisanih. Odmah po izlasku, kritika je pohvalila album koji je odmah postao broj jedan na svjetskim top listama. 2000. godine Lennonova životna družica Yoko Ono bila je odgovorna za reizdanje slavnog albuma Imagine.

Zaljevski rat odigrao se početkom 1991. godine između Iraka i međunarodne koalicije na čelu sa SAD-om, a kojemu je povod bila iračka invazija i zaposjedanje Kuvajta godinu prije. 9. rujna 1990. američki predsjednik George H. W. Bush i posljednji predsjednik SSSR-a, Mihail Gorbačov, sastali su se u Helsinkiju. Sastanak se održao kako bi diplomatskim putem natjerali Irak na povlačenje iz Kuvajta. Diplomatski pokušaji i sankcije nisu urodili plodom pa su SAD i saveznici početkom 1991. započeli do tada nezapamćeno zračno bombardiranje vojnih i civilnih ciljeva u Iraku i okupiranom Kuvajtu. Za četiri dana iračka vojska je protjerana iz Kuvajta, pod savezničku kontrolu stavljen je veliki dio iračkog teritorija, a Iračani su pisiljeni na prihvaćanje savezničkih uvjeta primirja.

9. rujna rođeni su Lav Nikolajevič Tolstoj, slavni autor romana 'Rat i mir' i 'Ana Karenjina' te Otis Redding, američki pjevač soula i redatelj. Na današnji dan svoje rođendane slave i glumac Michael Keaton, najpoznatiji po svojoj ulozi u filmu Batman, glumci Hugh Grant, Adam Sandler, Michelle Williams i Goran Višnjić, kao i nogometaš Luka Modrić.