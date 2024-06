Vikinzi opljačkali i uništili prvu opatiju u Britaniji, osnovan studio Universal, objavljena 1984. Georgea Orwella

Opatiju Lindisfarne u britanskoj Northumbriji 793. godine napali su, opljačkali i uništili Vikinzi što povjesničari označavaju kao početak skandinavske invazije britanskog otočja, ali i šireg prostora Europe. U početku sporadični pljačkaški pohodi 'ljudi sa sjevera' (Normana), krajem 8. i početkom 9. stoljeća postali su gotovo redoviti i iznimno masovni za ono doba. Glavne mete pohoda u početku su bile upravo opatije i samostani jer su bili slabo ili nikako branjeni i prepuni zlata, srebra i drugih vrijednosti. Kršćanski svijet bio je zgrožen opisima napada na Lindisfarne no, iako zaista je bio krvav i brutalan, pretjerivanja su Vikinge, inače nosioce vrlo razvijene umjetničko-trgovačke i ratničke kulture, pretvorila u krvožedne pogane barbare, te su posijala paniku u cijeloj zapadnoj Europi. Napad na Lindisfarne označio je i početak tzv. Vikinškog doba koje je trajalo do početka 11. stoljeća, a tijekom kojega su hrabri i poduzetni Normani svoj utjecaj i kulturu, što osvajanjem, što osnivanjem trgovačkih kolonija, proširili od obala Newfoundlanda i Sjevernog mora, preko Mediterana i velikih ruskih rijeka, sve do Crnog mora i Kaspijskog jezera.

Njemački emigrant židovskog podrijetla Carl Laemmle 1912. godine osnovao je Universal Film Manufacturing Company. Laemmle, inače trgovac, je tijekom jednog poslovnog puta u Chicago zamijetio popularnost malih kina u čemu je uvidio priliku za dobru zaradu. Ubrzo nakon otvaranja njegovog prvog kina oformljen je Motion Picture Trust iza kojega je stajao Thomas Edison. Na temelju Edisonovog patenta za električni motor, te nekoliko drugih patenata, MPT je pokušao uvesti monopol na sve vidove produkcije i prikazivanja filmova uvođenjem obveznog plaćanja 'takse' svim konooperaterima. Ogorčeni zbog gubitka zarade Laemmle i drugi vlasnici kino dvorana odlučili su sami proizvoditi svoje filmove kako bi izbjegli plaćanje MPT-u, te je 1908. osnovana Yankee Film Company koja je ubrzo prerasla u Independent Moving Pictures Company (IMP). Odbijajući plaćanje Edisonu i privlačeći sve veći broj poznatih glumaca Laemmle i partneri su brzo razvijali unosan biznis, ali i uvelike pridonijeli razvoju statusa i sistema rada hollywoodskih filmskih zvijezda. Spajanjem s osam manjih filmskih kompanija IMP je 1912. godine postao Universal Film Manufacturing Company iz kojega je 1925. nastao Universal Pictures Company, danas jedna od šest najvećih i druga po starosti filmska kompanija u SAD-u i svijetu.

Godinu dana nakon dovršetka pisanja, George Orwell je 1949. godine objavio svoje kolosalno djelo '1984.' Roman koji govori o životu intelektualca Winstona Smitha, njegovom poslu u Ministarstvu istine i nazadovanju u totalitarnoj državi Oceaniji, preveden je na 62 jezika, a 2005. svrstan je među 100 najboljih romana na engleskom jeziku objavljenih od 1923. Djelo se bavi ekstremno totalitarnim društvom te opisuje pojedinca u 24 sata nadziranom životu. Uz Brave New World Aldousa Huxleya i Fahrenheit 451 Raya Bradburyja, 1984. jedna je od najpoznatijih antiutopija u književnosti. Najzanimljivije je što su neki detalji knjige, poput tri slogana Partije Oceanije: Rat je mir, Sloboda je ropstvo i Neznanje je moć, gotovo proročanski opisali smijer kojim je svjetska politika krenula, i nastavila se kretati, nedugo nakon kraja II. svjetskog rata, posljedice čega se danas s lakoćom mogu uočiti, čak i bez sarkastičnog pogleda na realnost jer kamo se god okrenete jasno je - Big Brother is watching you.

1992. godine u Rio de Janeiru održan je Summit za Zemlju na kojem je Kanada inicirala proglašavanja Svjetskog dana oceana. Već od te godine Svjetski dan oceana obilježava se neformalno, a Ujedinjeni narodi su 2009. proglasili godinu od koje će obilježavanje biti službeno uvedeno u kalendare i to pod sloganom 'Naši oceani, naša odgovornost', dok se neslužbeno ove godine dan obilježava pod sloganom 'Jedan ocean, jedna klima, jedna budućnost'. Svjetski dan oceana je prilika da se upozori na strahovito razaranje i pustošenje morskih prostranstava od strane čovjeka. Svjetski oceani pokrivaju 98 posto površine našeg plavog planeta i glavni su čimbenik održavanja prirodne ravnoteže. Oceani, koji su zagađenjem i pretjeranim izlovom danas ugroženiji nego ikada, predstavljaju kolijevku zemaljskog života, oni su prava pluća i nezamjenjivi hranitelj planeta koji se pod teretom lova na profit polako i nepovratno osiromašuje i guši. Svjetski dan oceana prilika je da se svake godine prisjetimo važnosti oceana i njegovih stanovnika, te ako nikako drugačije barem na simbolični način pokušamo učiniti nešto za spas onoga što naš planet čini jedinstvenom i jedinom plavom kapljicom života u bližem susjedstvu beskrajnog svemirskog prostranstva.

Francuski znanstvenik talijanskog porijekla Giovanni Domenico Cassini, astronom, matematičar i inženjer, uz Roberta Hookea otkrivač Jupiterove 'crvene pjege', otkrivač četiri Saturnova mjeseca i pukotine u njegovim prstenovima koja danas nosi njegovo ime, prvi koji je napravio uspješna mjerenja zemljopisne dužine, pronalazač Marsove paralakse prema kojoj je određena njegova točna udaljenost kao i prva stvarna veličina Sunčevog sustava, rođen je u Perinaldu 1625. godine.

Njemački skladatelj i glazbeni kritičar Robert Schumann, majstor solo-pjesme i jedan od glavnih predstavnika glazbenog romantizma, autor četiri simfonije, tri gudačka kvarteta, tri klavirska trija, koncerata za klavir, violinu i violončelo, klavirskih skladbi: Leptiri, Karneval, Dječji prizori, Album i život žene, Pjesnikova ljubav, Mirte i brojnih drugih djela, rođen je 1810. godine u Zwickau u Saskoj.

Britanski glumac Colin Baker, najpoznatiji po ulozi Doktora u nekad megapopularnoj SF seriji Doctor Who, te nastupima u brojnim serijama i filmovima među kojima su The Asylum, Eye of the Beholder, The Zero Imperative, Adventures in Space and Time, War & Peace, The Young Ones, The Harpist, Sunburn, te mnogim drugima, rođen je u Londonu 1943. godine.

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, od 1982. doktor romanistike i komparativne književnosti, autor više knjiga te znanstvenih i stručnih tekstova iz područja književne povijesti i kritike te politike i diplomacije, bivši urednik, privatni poduzetnik i intendant splitskog HNK, rođen je 1953. godine u Splitu.

Hrvatska glumica Lucija Šerbedžija, kćer glumačkog veterana Rade Šerbedžije poznata po ulogama u serijama i filmovima Rastreseno gledanje kroz prozor, Rock 'n' roll, The Saint, Bogorodica, Polagana predaja, Remake, Warchild, Nafaka, Luda Kuća i Hitna 94, rođena je u Zagrebu 1973. godine.