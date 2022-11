Julije postao Cezar, počeo se emitirati Meet the Press na NBC-u, Sex Pistolsi prvi put živo nastupili

Gaj Julije Cezar bio je rimski vojskovođa, političar i pisac. Najslavniji rimski Imperator, Cezar je brojnim vojnim pobjedama znatno proširio utjecaj i vlast Rimskog imperija. Pobjedivši Pompeja Velikoga u građanskom ratu od 46. pr. Kr. zavladao je kao diktator. Njegova diktatura označava kraj vrhovne vladavine senata u Rimu i početak carstva. Iako je ubijen u atentatu, Rimska Republika je od 27. pr. Kr. i formalno postala Rimsko Carstvo. Upravo na današnji dan 355. rimski car Konstantin II promovirao je svojeg nećaka Julija na nivo Cezara, povjeravajući mu zapovjedništvo nad Galskom prefekturom.

"Meet the Press" je počeo svoju povijest 1945. kao radijski talk-show, da bi se već dvije godine kasnije preselio na televiziju, kao tada tehnološku novotariju. Emisiju je pokrenuo Lawrence Spivak, koji je kasnije postao i njezin legendarni voditelj, i to kao "glasovnu" promociju svog časopisa American Mercury. Koncepcija je tada bila čista inovacija - panel od nekoliko novinara, upućenih u područje o kojem se govori, rešetao je gosta. Punih trideset godina među panelistima je bio i sam Spivak, koji je kasnije postao i glavni moderator rasprave. Kad je emisija prešla na NBC, 6. studenog 1947. u početku se emitirala samo u New Yorku, ali je vrlo brzo procijenjeno da za nju postoji i nacionalni interes. Koliko je s vremenom postala utjecajnom, govori i ocjena Johna Kennedyja, koji ju je jednom prigodom nazvao "51. državom SAD-a". Upravo na njezinom konceptu temelji se popularni hrvatski talk show "Nedjeljom u dva" Aleksandra Stankovića.

Sex Pistols bio je jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih punk sastava u drugoj polovici 1970-ih godina. Godine 1975. Malcom McLaren (tada vlasnik prodavaonice odjeće na King´s Roadu u Londonu) okuplja Johna Lydona, kojemu odmah mijenja ime u "Johnny Rotten" kao pjevača, Glena Matlocka (bas gitara), Stevea Jonesa (gitara) i Paula Cooka (bubnjevi). Prvi nastup tog sastava bio je 6. studenog 1975. godine. Nastupali su na mjestima gdje su mogli sablazniti, a ostavljali su tako loš dojam da su naprosto izazivali zanimanje. Trik je bio vrlo uspješan i ubrzo se pročulo da je to najodvratnija grupa svih vremena. McLaren je čak s najuglednijom britanskom diskografskom kućom EMI potpisao ugovor za 50.000 funti. Grupa se raspala 1978. nakon turneje po SAD-u, a Johnny Rotten pokreće novi bend Public Image Ltd.

Na današnji dan 1494. rođen je turski sultan Sulejman Veličanstveni. 6. studenog 1955. rođena je američka novinarka Maria Shiver, ipak puno poznatija kao supruga guvernera Kalifornije, američkog glumca i bodybuildera Arnolda Schwarzeneggera. Isti dan, samo 1970. rođen je i američki glumac Ethan Hawke, te lijepa srpska tenisačica Ana Ivanović (1987.)