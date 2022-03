Pao Alamo nakon trinaest dana opsade, premijera Traviate, Mendeljejev predstavio prvu verziju periodnog sustava, registriran aspirin

Posada na čelu s portugalskim istraživačem Ferdinandom Magellanom 1521. godine postaje prva europska ekspedicija koja je stigla do Guama u Marijanskim otocima. Tijekom opskrbe za nastavak puta oko svijeta došlo je do nesporazuma, domorodci su, mislivši kako se radi o trgovini, u zamjenu za hranu i proizvode htjeli uzeti barku kojom su mornari došli do obale zbog čega je Magellan otoke nazvao 'Islas de los Ladrones' (Lopovski otoci).

Nakon trinaest dana opsade 187 branitelja teksaške utvrde Alamo 1836. godine poraženo je i u najvećoj mjeri ubijeno tijekom i nakon posljednjeg napada meksičke vojske koja je brojala više od 3.000 vojnika.

1835. godine u Veneciji je premijerno izvedena poznata Verdijeva opera Traviata.

Ruski kemičar Dmitrij Ivanovič Mendeljejev 1869. godine Ruskom Kemičarskom Društvu predstavio je projekt pod imenom "Ovisnost između svojstava relativne atomske mase i elemenata" odnosno prvu verziju onoga što danas poznajemo kao periodni sustav elemenata.

Njemačka kemijska i farmaceutska tvrtka Bayer registrirala je 1899. godine aspirin (acetilsalicilnu kiselinu) kao svoj zaštitni znak.

Ho Chi Minh je 1946. godine s Francuskom potpisao sporazum kojim se Vijetnamu priznaje nezavisnost unutar Federacije Indokine i Francuske unije.

Vođa vjerske skupine Nation of Islam, Elijah Muhammad, službeno je 1964. godine boksaču Cassiusu Marcellusu Clayu dodijelio ime Muhamed Ali što u prijevodu znači 'voljen od Alaha'.

1992. godine 'nemarni korisnici' diljem svijeta saznali su je li njihovo računalo zaraženo virusom Michelangelo. Ovaj boot sector virus prvi je put otkriven 1991. godine, a 'bum' je doživio kada se saznalo da je Intel zabunom isporučio nekoliko stotina proizvoda zaraženih tim štetnim softverom. Virus je ime dobio po tome što se aktivirao na rođendan Michelangela Buonarrotija iako se smatra kako je njegov stvorioc u stvari želio prevariti korisnike koji su promjenom sistemskog datuma željeli izbjeći virus Jerusalem koji se aktivirao točno u petak 13. ožujka.

Talijanski renesansni slikar, kipar, pjesnik i arhitekt, jedan od najvažnijih, najsvestranijih i najpoznatijih umjetnika svih vremena, Michelangelo Buonarroti, stvoritelj bezvremenskog Davida i majstor koji je oslikao svod sikstinske kapele, rođen je 1475. godine u toskanskom selu Caprese Michelangelo. Elizabeth Barrett Browning, britanska književnica talijanskih korijena čiji se ciklus "Soneti s portugalskog" ubraja u najbolje ljubavne pjesme engleske književnosti, rođena je pored Durhama 1806. godine. Američki glumac i komičar Lou Costello, najpoznatiji kao polovica tima 'Abbott and Costello', najpoznatijih američkih komičara 1940-ih, rođen je 1906. godine u New Jerseyu. Poljski redatelj, scenarist i producent Andrzej Wajda, blag ali beskompromisan kroničar poljske postratne povijesti te jedan od stupova srednjeeuropske filmografije, rođen je 1926. godine u Suwałki na sjeveroistoku Poljske. Gabriel García Márquez, svjetski poznat i priznat kolumbijski pisac, novinar, izdavač i politički aktivist, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i predstavnik magičnog realizma, rođen je u kolumbijskom gradiću Aracataca 1928. godine. Britanski glazbenik David Gilmour, vokal, gitarist a od odlaska Rogera Watersa i vođa kultnog Pink Floyda, rođen je u Grandchester Meadowsu 1946. godine. Američki glumac, komičar i producent Rob Reiner, najpoznatiji po filmovima Stand By Me, A Few Good Men i The Bucket List, rođen je 1947. godine u New Yorku. Američka glumica Moira Kelly, zapamćena po ulogama u serijama kao što su The West Wing, One Tree Hill, Law & Order i Heroes, rođena je 1968. godine u New Yorku. Shaquille Rashaun O'Neal ili jednostavno Shaq, često smatran jednim od najdominantnijih i najzapamćenijih igrača u NBA ligi, rođen je u New Jerseyu 1972. godine. Hrvatski nogometaš Stjepan Tomas rođen je u Bugojnu u BiH 1976. godine. Mlada hrvatska kazališna i filmska glumica Iva Visković, rođena je u Makarskoj 1984. godine.