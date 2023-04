Otvorene su Prve Olimpijske igre modernog doba, a Elvis Presley je snimio prvu ploču - That's All Right

Pocahontas, princeza indijanskog plemena Powhatana u Virginiji, udala se na današnji dan 1614. za engleskog kolonista i uzgajivača duhana Johna Rolfea. Brak je pridonio smirivanju tenzija između kolonista i domorodaca, a Pocahontas je kasnije s Rolfeom otišla u Englesku gdje je ponovno srela svoju veliku ljubav Johna Smitha za kojeg je vjerovala da je stradao u brodolomu. O Pocahontas su napisane brojne knjige, a 1995. je objavljen i Disneyev animirani film.

Nizozemac Jakob Roggeveen otkrio je 1722. na jugu Tihog oceana Uskršnji otok. Na njemu je tada živjelo između dvije do tri tisuće ljudi. Procjenjuje se da je populacija na otoku svojedobno iznosila oko 15.000, no drastično se smanjila zbog prekomjernog iskorištavanja ograničenih prirodnih resursa. Uskršnji otok poznat po moai kipovima danas privlači brojne turiste.

Godine 1874. u Beču je praizvedena opereta Šišmiš Johanna Straussa mlađeg. Izvedba u prepunom "Theater an der Wien" oduševila je Bečane.

Prve Olimpijske igre modernog doba otvorene su 5. travnja 1896. u Ateni. Sudjelovalo je 285 sportaša iz 13 država, a među natjecateljima su bili isključivo muškarci. Prvi olimpijski pobjednik postao je Amerikanac James Connolly u troskoku. Održana su natjecanja u 9 sportova. Igre su trajale do 14. travnja, a sljedeće su održane 1900. u Francuskoj.

Elvis Presley snimio je na današnji dan 1954. prvu ploču - That's All Right. Rolling Stone ju je mnogo godina kasnije uvrstio na 112. mjesto popisa 500 najboljih pjesama svih vremena.

Na današnji dan rođeni su engleski filozof Thomas Hobbes (1588.), trgovac filantrop i osnivač Yalea, Elihu Yale (1649.), skladatelj Georg Gottfried Wagner (1698.) i dirigent Herbert von Karajan (1908.). Rođendane slave umirovljeni general američke vojske i 65. državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država Colin Powell (1937.) te američki glazbenik i producent Pharrell Williams (1973., The Neptunes, N.E.R.D.)