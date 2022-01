Najhladniji dan u povijesti Europe, otvorena kalifornijska burza, Roentgen objavio pronalazak X zraka

Iako je i ova zima već pokazala svoje zube, spuštajući temperature do -27 u Švicarskoj i -36 u Rumunjskoj, 1709. godina ostala je zapamćena po nevjerojatnom valu hladnoće koji je stigao upravo na ovaj dan i ubio tisuće Europljana, a do danas nije objašnjeno kako se to zapravo dogodilo.

Burze nisu baš popularna tema ove godine, no kako bi se pokazalo da imaju dugu tradiciju, napomenimo da je kalifornijska burza, nastala na temeljima zlatne groznice i velikog broja bogataša koji su željeli svoje zlato pretvoriti u nešto drugo, otvorila svoja vrata po prvi puta na današnji dan daleke 1850. godine.

Niti znanstvenici nisu sjedili skrštenih ruku, tako da je otkriće X-zraka od strane njemačkog znanstvenika Wilhelma Roentgena objavljeno upravo petog dana nove 1896. godine. A istoga je dana u britanskim novinama započela možda i najslavnija serija priča, onih o briljantnom detektivu iz Baker Streeta, Sherlocku Holmesu, koje je njegov literarni otac Arthur Conan Doyle počeo objavljivati pod pseudonimom Charles Augustus Milverton.

Bilo je i događaja koji su u svom začetku izgledali prilično nevino, kao što je bilo osnivanje Njemačke stranke farmera 1919. godine, no kako su uskoro promijenili ime u Nacional-socijalistička stranka i nastojali pokoriti svijet, ubivši pritom milijune ljudi, mogli su ih i zabraniti na samom početku.

Zadnji space shuttlei poletjet će tijekom ove godine, jer im je istekao rok trajanja. Novi se ne grade, pa ostaje pitanje kako će NASA dalje. A početak cijele priče vraća nas u zapravo prilično udaljenu 1972. godinu, kada je na današnji dan predsjednik Richard Nixon potpisao uredbu o početku razvoja svemirskih letjelica koje će se moći upotrijebiti nekoliko puta.

Rođendani poznatih osoba uključuju izumitelja King Camp Gillettea, poznatog njemačkog kancelara Konrada Adenauera, glumce Roberta Duvalla i Diane Keaton te pisca Umberta Eca.