Okrunjen Richard Lavljeg Srca, Njemačka i Belgija odigrale prvu međunarodna rukometnu utakmicu u povijesti, Švedani počeli voziti na desnoj strani ceste

Malo je onih koji nisu čuli za engleskog kralja Richarda I. Dobro, vjerojatno je poznatiji kao Richard the Lionheart, odnosno Richard Lavlje Srce. Nadimak je dobio po iznimnoj hrabrosti i vrhunskim vojnim vještinama. Već kao šesnaestogodišnjak guši pobune, a kasnije je bio centralna figura tijekom Trećeg križarskog pohoda. Njegova krunidba dogodila se na današnji dan 1189. u Westminsteru.

Ako je suditi po kalendaru iz 1752., današnji dan (kao niti idućih 10 dana) nije se ni zbio. Naime, te je godine Engleska prihvatila Gregorijanski kalendar pa je došlo do pomjeranja datuma. To se nije dopalo podanicima i narodu koju su se pobunili jer su smatrali da im je vlada oduzela 11 dana života.

"The Adventure of the Illustrious Client" samo je jedna od 56 avantura najpoznatijeg detektiva svih vremena, Sherlocka Holmesa. Sir Arthur Conan Doyle zamislio je priču o fatalnom zaljubljivanju jedne kćerke uglednog generala u potencijalnog ubojicu; priča je svjetlo dana ugledala prije točno 107 godina.

Najvatreniji ljubitelji rukometa to možda već znaju, no oni malo manje vatreni sigurno ne znaju da je 1925. održana prva međunarodna rukometna utakmica ikad. Prvi set pravila, objavljen koju godinu ranije, sastavili su Max Heiser, Karl Schelenz i Erich Konight iz Njemačke. Upravo po tim pravilima održao se i ovaj internacionalni dvoboj i to između ekipa Njemačke i Belgije.

Današnji bi televizori s mega rezolucijama, pixelima, milijunima boja i sl. prije 60-ak godina bili smatrani čistom znanstvenom fantastikom. Pa ni ondašnje inovacije nisu bile daleko od istog statusa. Jedan od rijetkih pionira u TV svijetu, mađarski inženjer Peter Carl Goldmark, još dok je radio na CBS-u, predstavio je svoj posebni mehanički sistem prikazivanja boje na televizoru koji je sadržavao tzv. ikonoskopski senzor. Zato će ta 1940. ostati zapamćena između ostalog i po prvom predstavljanju televizora u boji visoke kvalitete.

Kad bi jedan Britanac, ne tako iskusan u vožnji, upravo sad sjeo u automobil i zaputio se u Švedsku, po dolasku u tu „zemlju snijega" i „visokih, plavih, zgodnih ljudi" bi vjerojatno skrivio sudar, sletio s puta ili jednostavno vozio, iz njegove perspektive, „krivom" stranom ceste. Sve to zahvaljujući promjeni strane ceste po kojoj se vozi. Istina, i prije se u Švedskoj vozilo po desnoj strani pa se iz nepoznatih razloga u daljoj prošlosti pravilo promijenilo i počelo voziti lijevom. Ipak, švedski se parlament 1967. napokon odlučio za desnu stranu.

Rodio se na današnji dan Charles X, francuski monarh poznat po ukidanju civilnih sloboda, što je dovelo do Srpanjske revolucije. Isti dan rođenja dijeli s njim Alain Locke, otac „Harlemske Renesanse", jedan od najpoznatijih afro-američkih intelektualaca. Godine 1965. glumac Charlie Sheen ugledao je svjetlo dana, 20-ak godina ranije glumica Valerie Perrin, no puno prije njih, čak nekoliko stoljeća, slavilo se rođenje Nicoloa Amatia, poznatog izrađivača violina. Spomenuti valja i američku spisateljicu Sarah Orne Jewett te Dorothy Maynor, afro-američki sopran i osnivateljicu Harlemske škole umjetnosti.