Papa Klement ekskomunicirao cijelu Veneciju, Ponce de Leon stigao na Floridu, odigrana prva međunarodna rugby utakmica

Papa Klement V., koji je u povijesti ostao upisan kao papa koji je 'rimsku kuriju' iz Rima preselio u Avignon i osoba koja je ukinula viteški red Templara, 1309. godine je, uslijed višegodišnjih previranja i sukoba koji su potresali apeninski poluotok i okolne zemlje, ekskomunicirao Veneciju i sve njene stanovnike, a kasnije je s njom ušao i u vojni sukob koji je kulminirao pozivanjem na križarski rat.

Španjolski istraživač Juan Ponce de León 1513. godine je, ohrabren Colónovim otkrićima i nakon što je čuo glasine da sjeverozapadno od Hispanole postoje još neotkriveni otoci, krenuo na put i nakon nešto više od 20 dana plovidbe došao do Floride. Time je, iako je mislio da se radi o još jednom otoku, postao prvi Europljanin koji je u vremenu velikih otkrića došao do sjevernoameričkog kopna.

Na igralištu Raeburn Place u škotskom Edinburghu 1871. godine odigrana je prva međunarodna rugby utakmica. Sport koji je tek godinu dana ranije dobio prvi set pisanih pravila, na području Engleske i Škotske čije momčadi su i odigrale tu povijesnu utakmicu, igrao se u sličnom obliku od vremena brončanog doba.

Koalicijska vlada Cvetković-Maček srušena je 1941. godine vojnim udarom na čijem je čelu bio general Dušan Simović. Vlada je samo dva dana ranije potpisala sporazum pristupanja Trojnom paktu ćemu se većina visokih vojnih zapovjednika protivila te su nakon zauzimanja vlasti protjerali kneza Pavla i sve ovlasti predali sedamnaestogodišnjem kralju Petru.

Na Teneriffima se 1977. godine dogodila najveća zrakoplovna nesreća u povijesti civilnog zrakoplovstva. Poginulo je 583 ljudi, a samo 61 je uspjelo preživjeti. Nesreća se dogodila na aerodromu Los Rodeos, kada se Boeing 747 nizozemskog KLM-a prilikom uzlijetanja brzinom od 250 km/h sudario s Pan Am-ovim Boeingom 747 koji se još uvijek nalazio na pisti.

Višenamjenski borbeni zrakoplov Eurofighter Typhoon, od početka zamišljen kao zajednički europski program razvoja lovca prvenstveno za europske potrebe, obavio je svoj prvi let u njemačkom Manchingu. Zrakoplov sličan F/A-18 Hornetu s partnerima proizvodi tvrtka Eurofighter GmbH, a do sada je ušao u sastav zračnih snaga Velike Britanije, Njemačke, Italije, Španjolske i Austrije.

Tijekom NATO bombardiranja Jugoslavije u sklopu sukoba na Kosovu 1999. godine dogodilo se prvo i jedino borbeno rušenje američkog vojnog zrakoplova F-117 Nighthawk. 'Nevidljivi' lovac srušio je jugoslavenski 3. bataljon 250. raketne brigade ruskom raketom Isayev S-125 'Neva' (NATO oznaka SA-3 'Goa'). Nakon rušenja američko zrakoplovstvo olupinu nije uspjelo uništiti, a srpska javnost i mediji u šali su im se ispričali rekavši kako ga nisu vidjeli. Ostaci zrakoplova danas se nalaze u muzeju zrakoplovstva u blizini beogradskog aerodroma.

Francuski pjesnik Alfred de Vigny, svojom filozofijskom poezijom znatno različit od ostalih francuskih romantičara, a poznat po poemama Vukova smrt, Krist na Maslinovoj gori, Boca u moru i Samsonov gnjev, rođen je u Lochesu 1797. godine. Njemački fizičar Wilhelm Conrad Röntgen, otkrivač posebne vrste elektromagnetskog zračenja - X zraka (kasnije nazvanih rendgenskima), zbog čega je 1901. postao prvi dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, rođen je 1845. godine u Lennepu u tadašnjoj Pruskoj. Njemački pisac Heinrich Mann, stariji brat Thomasa Manna, autor brojnih djela socijalne tematike u kojima je napadao autoritarnost njemačkog nacističkog režima, kao što su Čovjek od slame i Carstvo, a zbog čega je 1933. protjeran, rođen je u Lübecku 1871. godine. Britanski glumac Julian Glover, zapamćen po ulogama u serijama The Avengers i Doctor Who, te filmovima Star Wars: The Empire Strikes Back, For Your Eyes Only i Indiana Jones and the Last Crusade, rođen je 1935. godine u Hampsteadu. Engleski kazališni glumac i autor nekoliko autobiografskih knjiga Michael York, najpoznatiji po ulozi Basila Expositiona u komediji Austin Powers, ali i ulozi D'Artagnana u, prema kritičarima najuspješnijoj filmskoj adaptaciji književnog predloška slavnog Dumasova djela Tri mušketira, rođen je 1942. godine u Fulmoreu. Hrvatska književnica, prevoditeljica i esejistica Dubravka Ugrešić, autorica romana Štefica Cvek u raljama života, Zabranjeno čitanje, te Baba Jaga je snijela jaje, a čija su djela prevedena i nagrađena u mnogim europskim zemljama, rođena je u Kutini 1949. godine. Američki scenarist, redatelj i glumac Quentin Tarantino, među čije uspjehe spadaju lengendarni filmovi Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill i Death Proof, rođen je u Knoxvilleu 1963. godine. Američka pjevačica, glumica i manekenka Stacy Ann Ferguson poznatija kao Fergie, prvo pjevačica Wild Orchida, zatim Black Eyed Peasa, a onda i solo izvođačica, rođena je u Whittitieru u Kaliforniji 1975. godine.