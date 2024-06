Čarobni frulaš odveo djecu iz Hamelna, potpisana osnivačka Povelja UN-a, prvi puta skeniran bar kod u dućanu

Prema srednjevjekovnoj legendi Čarobni frulaš je 1284. godine odveo djecu iz njemačkog grada Hamelina. Priča govori kako su grad Hamelin opsjedali štakori zbog čega su građani odlučili angažirati profesionalca kako bi se riješili te pošasti. Pronašli su istjerivača i pogodili se za cijenu. Stranac je zasvirao u frulu, a štakori su ga počeli slijediti po gradu da bi ih on na kraju odveo do rijeke Weser i utopio. Građani su mu odbili platiti zbog čega se Frulaš naljutio i odlučio osvetiti.

Dok su svi odrasli bili u crkvi na jutarnjoj misi Frulaš se vratio, zasvirao u frulu, a sva gradska djeca, njih 130, zaplesala su i počela ga slijediti. Otplesali su do neke špilje i tu im se gubi trag. Priču je građanima ispričalo jedino preživjelo dijete, koje zbog hromosti nije dostiglo povorku. Gradske kronike ovu veliku nesreću spominju početkom 14. stoljeća, a štakori nisu dio originalne priče, nego su dodani tek u 16. stoljeću. Pravi razlog nestanka djece nije poznat, a teorija postoji nekoliko. Postoji mogućnost da su poginuli u velikom odronu koji se u to vrijeme dogodio u okolici Hamelina, kao i da su se utopila u poplavi no o njoj nema podataka.

Neke teorije pretpostavljaju da su djeca bila zaražena kugom, pa su ih odveli izvan grada kako ne bi širili zarazu, no epidemija kuge je na tom području zabilježena pola stoljeća nakon nastanka legende, a druge bolesti i urođene mane se ne uklapaju u tako velik mortalitet na malom području. Pogibija u bitci koja se 1260. odvijala kraj grada također nije vjerovatna jer nema navoda o stradavanju odrasle populacije. Još jedna teorija govori kako se u to doba zadesio brodolom hodočasničkog broda na Baltiku, a neki vjeruju i kako se radi o uspomeni na odlazak u tzv. Dječji križarski rat 1212. no istina o ovoj legendi povjesničarima nije poznata.

Osnivačka Povelja Organizacije ujedinjenih naroda potpisana je 1945. godine u San Franciscu, a stupila je na snagu 24. listopada 1945. nakon prihvaćanja od strane 51 države čime je zamijenjena neučinkovita Liga naroda, osnovana 1919. Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata osnovno pitanje budućeg razvoja svijeta bilo je kako očuvati svjetski mir i sigurnost, poboljšati međunarodnu suradnju i prijateljske odnose među narodima. UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove među narodima. Glavni organi UN su: Generalna skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud i Tajništvo na čelu kojeg je Glavni tajnik UN-a. U sastavu UN-a djeluje 18 organa, fondova i programa kao npr. UNICEF, UNHCR, FAO i UNESCO.

UN na neki način i dalje podsjeća tko ga je osnovao jer su pet glavnih zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu stalne članice Vijeća sigurnosti s pravom veta: SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Kina (prije Tajvan) i Rusija (prije SSSR). Mnogi upravo zbog tog utjecaja 'odabranih', koji ga često koriste za svoje geopolitičke i ekonomske pretenzije, organizaciju Ujedinjenih naroda ne smatraju efektivnom u provođenju svojih osnovnih ciljeva.

Prvi bar kod, najstarija, a do danas najraširenija i najuspješnija od AIDC tehnologija, po prvi je put skeniran s paketića Wrigleyewih žvakačih guma u supermarketu Marsh u gradu Troy u američkoj saveznoj državi Ohio. Bar kod, ili UPC (Universal Product Code), je broj pretvoren u smisleni niz tamnih linija i svijetlih međuprostora koje čitač (skener) pretvara u broj, a on je ključ za bazu podataka s ostalim podacima o proizvodu, usluzi ili lokaciji te cijeni. U standardnoj varijanti crtični je kod građen od 13 numeričkih znakova podijeljenih u 4 skupine.

Umjesto zastarjelog načina ispisivanja podataka rukom ili jednostavnim pomoćnim strojem, EAN.UCC sustav koristi se kompjutorskim jezikom i šifarskim pismom. Cilj mu je unaprijediti rukovanje opskrbnim lancem i poslovnim procesima tako da omogućava svakodnevne inventure, kontrolu zaliha, utvrđivanje poreznih obveza itd. Zbog dugogodišnjeg razvoja tehnika, programa i uređaja te standardizacije u ovom području, danas postoji visok stupanj kompatibilnosti i prihvaćenosti ovog načina označavanja i automatizacije poslovnih procesa. Kada je prije nekoliko desetljeća označavanje bar-kodom ušlo u upotrebu, poslovanje je u kvantitativnom i kvalitativnom smislu unaprijeđeno u proizvodnji, transportu, trgovini i mnogim drugim uslužnim djelatnostima.

Kao što svaka automatizacija povećava pouzdanost i brzinu, tako je i uvođenje bar-koda omogućilo daleko veći protok proizvoda i informacija nego ranije, u vrijeme ručnog unosa podataka. Danas su bar kod sustavi kritični element u poslovnim procesima cijele globalne ekonomije koja se bez njih ne može zamisliti. Prisutan je u 140 zemalja, obuhvaća oko milijun tvrtki te uključuje 101 zemlju sa svojim nacionalnim organizacijama, među kojima je i EAN CROATIA sa svojih više od 2.000 tvrtki članica.

Čileanski političar i predsjednik Salvador Allende, prvi marksistički političar izabran za predsjednika jedne države na demokratskim izborima, koji je svojom politikom agrarne reforme, nacionalizacije rudnih bogatstava i pravedne raspodjele bogatstva, opasno ugrozio interese bogate malobrojne elite i stranih, posebno američkih kompanija, zbog čega je na kraju platio glavom, rođen je u čileanskom Valparaisu 1908. godine.

Finski reli vozač Tommi Mäkinen, jedan od najuspješniji vozača svih vremena s četiri osvojena naslova Svjetskog prvaka u reliju i ukupno 24 pobjede na utrkama Svjetskog prvenstva u reliju, koji se 2003. povukao iz tog natjecanja, rođen je 1964. godine u finskoj Puppoli.

Talijanski nogometaš Paolo Maldini, legenda AC Milana za koji je igrao cijelu svoju, 25 godina dugu karijeru, rekorder u nastupima Milana u talijanskoj Serie A, te sa 126 nastupa rekorder u nastupima za Azzurre kojima je 64 puta bio i kapetan, rođen je 1968. godine u Milanu.

Američki glumac Chris O'Donnell, nositelj nominacije za Zlatni globus, najpoznatiji po ulogama Robina u filmovima Batman Forever i Batman & Robin, Charliea Simmsa u Scent of a Woman, te nastupima u serijama The Practice, Two And A Half Men, Grey's Anatomy i brojnim drugima, rođen je u Winnetaki u Illinoisu 1970. godine.