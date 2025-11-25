Oslobođeni robovi s Amistada, izbio Iran Contra skandal, osnovan Department of Homeland Security

New York, zadnja utvrda britanske vojske na teritoriju bivše kolonije Amerike evakuirana je na današnji dan 1783. godine. No, takav događaj nije toliko značajan u povijesti kao onaj koji se dogodio 1841. godine. Naime, tada je bivši predsjednik Sjedinjenih Država John Quincy Adams uspio ishoditi oslobađajuću presudu za 53 roba s broda Amistad.

Afrički robovi, oteti iz svojih sela i utrpani na brod za Ameriku, pobunili su se tijekom plovidbe i pobili posadu, ostavivši na životu samo navigatora, u nadi da će ih vratiti kući. No, on ih je uspio prevariti i dovesti u SAD, gdje su pristali na Long Islandu. Duga pravna bitka naposlijetku je zainteresirala bivšeg predsjednika koji je nadahnutom obranom uspio osloboditi sirote zarobljenike i vratiti ih u domovinu godinu dana kasnije.

Gotovo stotinu godina ovo je bio prilično običan dan, bez velikih događaja, da bi u zadnjih desetak godina nekoliko događaja ponovno izvuklo 25. studeni u žižu zanimanja. 1986. godine izbio je skandal Iran Contra, financiranje iranske oporbe islamskoj vlasti od strane, koga drugoga, SAD. Dvije godine kasnije Jiang Zemin postao je prvi šef kineske države koji je posjetio Japan nakon Drugog svjetskog rata, a kubanski dječak Elian Gonzalez spašen je s olupine ispred obale Floride, a bitka za njegov ostanak u SAD napregnuo je granice američkog pravnog sustava.

I ljubitelji teorija zavjere imaju ovaj datum u svojim datotekama, jer je više od godinu dana nakon napada na SAD 11. rujna 2001. godine predsjednik George Bush ustanovio danas prilično zloglasnu instituciju zvanu Department of Homeland Security, tijelo vlade SAD za koje nitko točno ne zna niti što radi niti što sve smije.

Rođendane bi slavili ili slave slavni poeta Lope Felix da Vega, bogataš i filantrop Andrew Carnegie, velikan baseballa Joe diMaggio, sin JFK-a JFK Jr i hodajuća legenda sitcoma Christina Applegate, nezaboravna Kelly Bundy.