Ubijena Zvijer iz Gevaudana, Tolkien izdao Hobbita, počela gradnja Burj Dubaija

Francuski dvorski časnik, kraljev puškonoša i lovački poručnik Louisa XV. François Antoine, 1765. godine objavio je kako je ubio 'Zvijer iz Gévaudana'. Misteriozno čudovište teroriziralo je područje središnje i južne Francuske oko planine Margeride, u području Auvergne - Gévaudan (današnji Lozere), između 1764. i 1767. Tijekom tog perioda u misterioznim napadima smrtno je stradalo 68 djece, 25 žena i 6 muškaraca, a 35 ljudi ozbiljno je ranjeno i osakaćeno. Povijesni spisi zvijer opisuju kao vukodlaka, pjegavu hijenu, serijskog ubojicu, ogromnog psa, ali i moguću praživotinju. Veličine krave s velikom glavom, vučjim čeljustima i dugim, oštrim kandžama, zvijer se navodno nije bojala niti čopora lovačkih pasa, a kao žrtve je preferirala ljude, većinom pastire čija stada nije dirala. Uslijed panike koju su napadi posijali među stanovništvom napuštena su brojna sela i organizirano je nekoliko hajki u kojima su nerijetko sudjelovali redovni vojnici s konjicom. U jednoj od njih Antoine je ustrijelio neobično velikog vuka i pobjedonosno proglasio kako je napadima došao kraj, no novi napadi koji su uslijedili pokazali su kako je zvijer još uvijek itekako živa. Lokalni lovac Jean Chastel 1767. ubio je zvijer za koju se ispostavilo da je bila ljudožder, a nakon toga napadi su prestali. Zvijer iz Gévaudana od tada živi u mnogim pričama i legendama, a prema nekima od njih snimljen je i poznati film Le pacte des loups (Vučje bratstvo).

Profesor engleskog jezika na sveučilištu u Oxfordu, te jedan od najmaštovitijih pisaca u povijesti, J.R.R. Tolkien, 1937. godine izdao je svoju prvu knjigu - Hobbit. Iako zamišljen kao roman za djecu, Hobbit je vrlo brzo stekao popularnost i među odraslima. Tolkien je priču nazvao "Tamo i nazad", a ona prati uzbudljive dogodovštine Bilba Bagginsa i njegovih suputnika na putu prema planini Erebor na kojoj obitava zmaj Smaug. Uz plejadu fantastičnih bića, napetih pustolovina i fenomenalnan stil pisanja priča je stekla veliku popularnost, a publika je tražila još. Kao poslijedica toga napisan je i u tri sveska izdan epski fantastični roman Gospodar prstenova. Sve ostalo spada u književnu povijest, odnedavno začinjenu i s malo hollywoodske magije.

U glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata Dubaiju, 2004. godine započela je gradnja sada dovršene najviše građevine na svijetu - Burj Dubaija. Supervisoki neboder se s 818 metara visine doslovno vinuo nebu pod oblake. Sam toranj košto je oko 4,1 milijardu dolara, a dio je većeg, 20 milijardi dolara vrijednog projekta nazvanog 'Downtown Dubai'. Zasluge za dizajn rekordnog nebodera idu američkom arhitektu Adrianu Smithu i projektantskoj tvrtci Skidmore, Owings and Merrill iz Chicaga. Osim po visini Burj Dubai obara rekorde i po cijenama prostora. Tako se kvadrat stambenog prostora kreće oko 37 tisuća dolara, a poslovni doseže čak 43 tisuće dolara. Uzme li se u obzir da će zgrada u sebi ima nebrojene trgovine, sportske i druge centre, oko tri hektara parkova, devet hotela, nevjerojatnih 30 tisuća stanova i nebrojene druge sadržaje, nije teško izračunati da će se ulaganje višestruko isplatiti svima koji su odlučili riskirati rekordnim prkošenjem gravitaciji.

Među poznatim osobama rođenim na današnji dan ističu se engleski pisac H.G. Wells, koji je uz Julesa Vernea zaslužio titulu oca znanstvene fantastike, rođen je 1866. godine. Ruski pjesnik Sergej Aleksandrovič Jesenjin, zapamćen po poslijednjoj pjesmi naslovljenoj 'Do viđenja, prijatelju', koju je prije samoubojstva napisao vlastitom krvlju, rođen je 1895. godine. Američka glumica i spisateljica Fannie Flagg, pravog imena Patricia Neal, autorica knjige Fried 'Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe' prema kojoj je snimljen film Fried Green Tomatoes, rođena je 1944. godine. Poznati američki glumac i komičar Bill Murray rođen je 1950. godine u Wilmetteu u Illinoisu. Filmaški dvojac poznat pod nazivom 'braća Cohen' nastao je 1957. godine kada je u St.Louis Parku u Minesoti rođen mlađi dio kreativnog dua, Ethan Cohen. Među poznatim kreativcima ističe se i pjevač i frontman kultne britpop grupe Oasis, Liam Gallagher, koji je rođen 1972. godine.