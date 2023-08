Buna robova u Virginiji, patentirana mašina za zbrajanje, Hawaii postali 50. savezna država

Današnji dan u povijesti ima priličnu količinu zanimljivih događaja, a najdavniji od njih mogao bi biti 1831. godine, kada je bivši rob Nat Turner podigao bunu u Virgniji. Oslobođeni robovi ustanovili su da svijet oko njih ipak nije spreman do kraja za jednakost među rasama. Nakon kratkog i burnog ustanka, koji je rezultirao sa četrdesetak mrtvih na strani pobunjenika i vlasti, Turner je uhićen i kasnije pogubljen.

Iako je sjajnih matematičara bilo i prije i poslije, William Burroughs zauzima posebno mjesto u povijesti, jer je na današnji dan 1888. godine uspio ishoditi patent za mašinu za zbrajanje. Koliko god iz ove perspektive izgledala primitivno, radi se o stroju koji je bio izuzetno napredan za svoje vrijeme i koji je uredsku primjenu pronašao odmah po patentiranju, olakšavajući računske operacije s velikom količinom podataka.

Ima dana kada vam jednostavno ne ide, kad se probudite s glavoboljom i ustanete na lijevu nogu mrzeći cijeli svijet. Mora da su se jednako tako osjećali zakonodavci u Michiganu, jer je 1923. godine donesen zakon po kojem je zabranjeno gledati plesnog partnera u oči!

Sjedinjene Američke Države svoje postojanje mogu već brojati u stoljećima, no završno formiranje države dogodilo se prije 51 godinu, kada su Hawaii postali 50. američka savezna država.

Što se tiče rođendana, na današnji dan rođeni su slavni jazz pijanist Count Basie, jedan od najvećih NBA igrača svih vremena Wilt Chamberlain, John Mellor poznatiji i kao Joe Strummer, pokretačka snaga legendarnog The Clash i Kim Catrall, promiskuitetna frendica u 'Sex and the City'. Od filmaša tu je još i australski redatelj Peter Weir.