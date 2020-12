Na današnji dan objavljen je prvi esej Thomasa Paina, počeo rat u Indokini, Apollo 17 vratio se sa zadnjeg leta na Mjesec

Početak rata za neovisnost SAD donio je i jednu kulturnu notu, pa je na današnji dan 1776. godine Thomas Paine objavio svoj prvi esej, u kojem je zapisao čuvenu izreku „Ovo su vremena koja iskušavaju dušu čovjeka". Kultura obilježava ovaj datum na više načina, a jedno od antologijskih djela svjetske književnosti, "A Christmas Carol" Charlesa Dickensa izdano je na današnji dan 1843. godine.

Tek godinu dana nakon završetka Drugog svjetskog rata došlo je do novog sukoba, koji se na sreću nije uspio globalno proširiti, no aktivirao je krizno žarište koje se nije smirilo sve do početka sedamdesetih godina. Naime, snage Ho Chi Mina su u tadašnjoj Indokini napale francuske postrojbe, i označile početak bure na tom poluotoku.

Američki svemirski program deset se godina intenzivno bavio Mjesecom, a na ovaj dan 1972. godine zadnja kapsula, Apollo 17, spustila se u Pacifički ocean i označila kraj slanja ljudskih posada na Mjesec.

Zadnji dani kolonijalnog poretka u Aziji počeli su se nazirati 1984. godine, kada su Velika Britanija i Kina potpisale sporazum o povratku Hong Konga pod kineski suverenitet s datumom prijenosa 1. srpnjem 1997. godine.

Rođendani poznatih počinju s Edith Piaf, legendarnom francuskom pjevačicom, a slavili bi ga ili slave i poznati gitarist Alvin Lee, Marianne Faithfull, glumica Daryl Hannah, košarkaši Kevin McHale i Arvydas Sabonis i skijaš Alberto Tomba. (metro-portal)