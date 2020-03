Prvi puta snimljen Pluton, košarkaška legenda Michael Jordan 1995. godine prekinuo je 'prvu mirovinu'

Mongolskom pobjedom u bitki kod Jamena 1279. godine završena je Song dinastija u carskoj Kini. Bitka se s više od 1.000 brodova te oko 230.000 sudionika smatra jednom od najvećih pomorskih bitaka u povijesti. Mongoli koji su s nešto više od 50 brodova i 20.000 mornara razbili masivnu kinesku vojsku, nakon pobjede osnovali su dinastiju Yuan koja je Kinom vladala naredno stoljeće.

Potraga za ušćem rijeke Mississippi pod vodstvom francuskog istraživača Roberta Caveliera de La Sallea završila je 1687. godine pobunom i njegovim ubojstvom u Teksasu. Francuska kolonija Fort Saint Louis koju su istraživači prije toga osnovali pored Victorije u Texasu preživjela je još godinu dana, do trenutka kada je uništena u indijanskom napadu.

1915. godine po prvi put u povijesti snimljen je planet Pluton iako u to vrijeme nije bio prepoznat kao planet.

Osam američkih aviona krenulo je 1916. godine u potjeru za meksičkim revolucionarom Panchom Villom što se smatra prvom zrakoplovnom borbenom misijom SAD-a u povijesti.

Prva zračna borbena jedinica sastavljena isključivo od afroamerikanaca, koji do tada nisu služili kao vojni piloti, 99. odred popularno zvan 'Tuskegee Airmen', počela je s djelovanjem 1941. godine te je do 1946. u sklopu 332. borbene grupe bila sastavni dio ratnog zrakoplovstva SAD-a.

Američki prvak u pool biljaru Willie Mosconi 1954. godine u sklopu egzibicijskog nastupa u biljarskom klubu East High u Ohiou postavio je pogodivši bez promašaja 526 rupa za redom, svjetski rekord koji je neoboren do danas.

Indija i Bangladeš potpisali su 1972. godine ugovor o prijateljstvu i suradnji. Manje od godine dana nakon bangladeškog osamostaljivanja od Pakistana s kojime je od kraja 1971. bio u oružanom sukobu na strani Indije, ugovor je bio prvi međunarodni dokaz samostalnosti Narodne Republike Bangladeš koja je do tada, kao ostatak britanskog kolonijalnog uređenja, bila Istočni Pakistan.

Pedeset argentinskih vojnika iskrcalo se 1982. godine na otok South Georgia i podigao svoju nacionalnu zastavu što se smatra početkom Falklandskog rata. Iako je trajao samo 3 mjeseca i bio ignoriran zbog 'političke korektnosti', ovaj teritorijalni spor smatra se jednim od najvažnijih sukoba druge polovice 20. stoljeća.

Košarkaška legenda Michael Jordan 1995. godine prekinuo je 'prvu mirovinu' postigavši 19 koševa za svoje Chicago Bullse protiv Indiana Pacersa. Povratnička utakmica, u kojoj je Jordan nosio broj 45 jer se njegov stari broj 23 nije vratio iz 'mirovine', bila je najgledanija redovita NBA utakmica od 1975. godine.

Škotski misionar i istraživač David Livingstone, otkrivač Viktorijinih slapova, jezera Nyase i najveći istraživač Afrike uopće, rođen je 1813. godine u Blantyreu. Hrvatski književnik i najutjecajniji pjesnik ilirizma, po zanimanju vojni časnik Petar Preradović, rođen je 1818. godine u Grabravnici kraj Pitomače. Američki farmer, kockar, gostioničar, povremeni lovac na bizone, ali najpoznatiji kao šerif i sudionik legendarnog okršaja kod OK korala Wyatt Earp, rođen je u Hartfordu u Kentuckyju 1848. godine. Visoki nacistički dužnosnik Adolf Eichmann, jedan od glavnih organizatora i izvršitelja tzv. 'konačnog rješenja židovskog pitanja', rođen je 1906. godine u Solingenu. Američki glumac Patrick Joseph McGoohan, najpoznatiji po ulozi kralja Edwarda Longshanksa u filmu Braveheart, ali i po radu na seriji The Prisoner koja je utjecala na brojne serije novije produkcije kao što su Lost, Babylon 5, Nowhere Man, I-man, The Truman Show, The Simpsons i druge, rođen je u New Yorku 1928. godine. Američka glumica Renée Taylor, zapamćena po ulozi 'brižne židovske majke' Silvije Fine u seriji The Nan, rođena je 1933. godine u New Yorku. Američka glumica Glenn Close, vjerojatno najzapamćenija po ulozi Alex Forrest u filmu Fatal Attraction, ali po brojnim drugim ulogama na velikom platnu i TV-u, rođena je 1947. godine u Greenwichu u Connecticutu. Američki glumac Bruce Willis, koji je u karijeri nastupio u preko šezdeset filmova od kojih su neki Umri muški, Pakleni šund, Sin City, Neslomljivi, Armageddon i Šesto čulo, rođena je u Idar-Obersteinu u Njemačkoj 1955. godine. Jedan od najuspješnijih hrvatskih tenisača Ivan Ljubičić rođen je 1979. godine u Banja Luci.