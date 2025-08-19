Održan prvi izbor za miss, prva utrka Indianapolis 500, pokrenut dječji program televizije ABC

Jedna od stvari kojom je moderna civilizacija pretjerano okupirana, izbori ljepote, slave upravo današnji dan kao rođendan. Ne zna se tko je bio inicijator, no na današnji dan 1888. godine održan je prvi izbor za Miss, a radilo se o najljepšoj djevojci mjesta Spa u Belgiji, po kojem su kasnija odmorišta i saloni za rekuperaciju dobili ime. Djevojka koja je pobijedila je, ironično, bila tamnije boje kože jer je rođena na Karibima.

Muški dio populacije ima dva vrlo jaka razloga da ovaj dan pažljivo zapiše u svoje kalendare. Osim prvog izbora za Miss, na današnji je dan održana i prva utrka famozne Indianapolis 500 serije, daleke 1909. godine, koja je tijekom godina među poštovateljima stekla kultni status.

Djeca su na televiziji, prije modernog doba reklamokracije, bila prilično zanemarena. Potomci socijalizma u Hrvata pamte jedino crtić u 7.15, nakon čega je obično bilo vrijeme za spavanje, no mali Amerikanci bili su izloženi tom načinu zabave još prilično davno, preciznije na današnji dan 1950. godine, kada je ABC napravio dječji program.

Na današnji su se dan rodili i prvi čovjek koji je letio avionom Orville Wright, tvorac famoznog Forbes Magazine Malcolm, tvorac Zvjezdanih staza Gene Roddenberry i bivši američki predsjednik Bill Clinton. Glumačke zvijezde rođene na današnji dan su Kyra Sedgwick, Matthew Perry, Adam Arkin i John Stamos.