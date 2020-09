Počela gradnja Capitola u Washingtonu, osnovan The New York Times, snimljena prva fotografija Mjeseca i Zemlje zajedno

Zgrada američkog Capitola jedna je od najprepoznatljivijih na svijetu, a u njoj zasjeda Kongres Sjedinjenih Država - zakonodavno tijelo američke federalne vlasti. Kongres je dvodoman i sastoji se od donjeg Predstavničkog (Zastupničkog) doma i gornjeg doma, odnosno Senata. Inauguracija trenutnog američkog predsjednika Baracka Obame dogodila se upravo tamo, a na današnji dan 1793. postavljen je kamen temeljac za njegovu izgradnju u Washingtonu.

The New York Times je dnevni list koji u New Yorku izdaje Arthur Ochs Sulzberger Jr. i distribuira ga širom svijeta. Vlasnik mu je The New York Times Company, koja izdaje još 15 drugih novina, uključujući International Herald Tribune i Boston Globe. Smatra se najvećim gradskim novinama u SAD. Uživa nadimak "Sijeda dama" zbog svog staromodnog izgleda i stila, a često ga navode kao nacionalni novinski autoritet, što znači da se navodi kao službena i autoritativna referenca za suvremene događaje. Osnovan je na današnji dan 1851., a dosad je osvojio 94 Pulitzerovih nagrada, više nego ijedan drugi list. Ime mu se često skraćuje na Times, zbog čega ga često miješaju s The Timesom, koji se izdaje u Londonu. Osnovali su ga novinar i političar Henry Jarvis Raymond i bivši bankar George Jones pod nazivom NewYork Daily Times. Današnje ime The New York Times dobio je 1857.

Program Voyager serija je američkih istraživačkih misija u svemiru koje su koristile bespilotne sonde pod imenom Voyager 1 i Voyager 2. Lansirane su 1977. godine radi proučavanja Jupitera i Saturna, no sonde su nastavile istraživati i svemir izvan Sunčevog sustava. Trenutno su na poziciji napuštanja našeg sustava. Prije 39 godina Voyager 1 snimio je prvu fotografiju Zemlje i Mjeseca zajedno. Dogodilo se to upravo na današnji dan.

Od poznatih rođenih na današnji dan valja izdvojiti slavnu glumicu Gretu Garbo. Iz svijeta filma tu su još i Jada Pinkett Smith, Jack Warden i glavni iz Sopranosa James Gandolfini. Na današnji dan rođen je i slavni biciklist Lance Armstrong.