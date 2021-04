Osnovan filmski div MGM, prvi put se pojavio Daffy Duck, kapitulirala Kraljevina Jugoslavija, Amerikanci se iskrcali u Zaljevu svinja

Geoffrey Chaucer 1397. godine po prvi je put na dvoru engleskog kralja Richarda II. ispričao priče iz Canterburya. Pjesnik, filozof, dvorjanik i diplomat, Chaucer je najpoznatiji upravo po nedovršenom djelu priča iz Canterburya od kojih su dvije napisane u prozi, a ostale u stihovima, te mnogi smatraju da je na to djelo snažno utjecao Decameron Giovannija Boccaccia.

Medijska kompanija Metro-Goldwyn-Mayer ili MGM, osnovana je 1924. godine spajanjem Metro Picturesa, Goldwyn Picturesa i Louis B. Mayer Companya. Kompaniju je formirao Marcus Loew s Louis B. Mayerom kao glavnim producentom i to isključivo kako bi proizvodila kvalitetne filmove za kino-lanac Loew's Theatres. Od kraja ere nijemog filma i tijekom II. Svjetskog rata MGM je bio najvažniji filmski studio u Hollywoodu, a na svom je vrhuncu proizvodio u prosjeku jedan film tjedno.

Crtani lik Daffy Duck debitirao je u kratkom crtanom filmu Texa Averyja Porky's Duck Hunt u proizvodnji studija Warner Bros 1937. godine. Najbolji prijatelj, a ponekad i umišljeni suparnik Bugsa Bunnyja nastao je kao dio Looney Tunes i Merrie Melodies crtanog serijala i to kako bi popunio prazninu koja je nastajala padom popularnosti do tada popularnih likova kao što su Mickey Mouse i Popeye, a postao je toliko popularan da je gotovo svaki animator studija Warner Brothers napravio svoju 'verziju' Duffyja pa je on tako znao biti suludi pravednik u jednoj, a onda pohlepni snob u drugoj epizodi što mu je vjerojatno i donijelo mjesto među 50 najboljih crtanih likova svih vremena.

Kraljevina Jugoslavija kapitulirala je pod naletom osovinskih sila 1941. godine. Pod primamljivim obećanjima, Kraljevina Jugoslavija ranije je pristupila Trojnom paktu, ali je nakon puča organiziranog od strane Engleske nekoliko dana poslije, došlo do smjene vlasti i razvrgavanja ugovora o pristupu. Navedeni događaji nisu se slagali s planovima nacističkih vođa, te su pripremili napad na Kraljevinu Jugoslaviju koja je u kratkotrajnom travanjskom ratu koji je trajao od 6. do 17. travnja 1941. Kraljevina Jugoslavija nestala pod nasrtajima fašističke Italije i Trećeg Reicha.

Na Kubi se 1964. godine uz potporu CIA-e odvio događaj koji Kubanci zovu La Batalla de Girón, u ostatku svijeta poznatiji kao iskrcavanje u Zaljevu svinja. U planu da sruše revolucionarnu kubansku vlast s Fidelom Castrom na čelu, američki agenti obučili su i opremili skupinu kubanskih emigranata koji su nakon iskrcavanja trebali destabilizirati Kubu i na taj način omogućiti otvorenu američku potporu svrgavanju novog režima. Međutim, plan je proveden krajnje neprofesionalno, te je nakon samo tri dana borbe kubanska vojska potpuno porazila invazijske snage osramotivši SAD na čije je čelo nepuna tri mjeseca ranije izabran demokratski predsjednik John F. Kennedy.

1986. godine završio je jedan od najdugotrajnijih ratova u povijesti, onaj između Kraljevine Nizozemske i otočja Scilly koje se nalazi kraj obale Cornwalla na britanskom jugozapadu. Rat koji je započeo tijekom drugog engleskog civilnog rata između rojalista i parlamentaraca koji su bili u savezu s nizozemskom mornaricom. Kada je pred kraj rata Cornwall postao jedno od glavnih rojalističkih uporišta, kraljevska mornarica je iz baze na otočju Scilly nanosila veliku štetu Nizozemcima koji su nakon pobjede parlamentaraca od otočja, odnosno rojalista zahtjevali odštetu koju nisu dobili niti nakon skorog poraza rojalističkih snaga. Takav slijed događaja doveo je do odgađanja potpisivanja mira punih 335 godina nakon čega su Roy Duncan, povjesničar i predsjednik Vijeća otočja Scillyi nizozemski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu Jonkheer Rein Huydecoper, potpisali mirovni ugovor.

Američki financijer, bankar i kolekcionar umjetničkih djela J.P.Morgan, dominantna 'sila' korporativnih financija i industrijske konsolidacije tijekom svog vremena kojemu mnogi pripisuju veću i važniju ulogu u američkoj ekonomiji nego što ju je imala federalna vlast, osnivač brojnih kompanija koje i danas imaju nekadašnju silu i veličinu, rođen je u Hartfordu u Connecticutu 1837. godine.

Hrvatski slikar, ilustrator i publicist Oton Iveković, specijalist povijesnog slikarstva među čijim radovima su najpoznatiji Dolazak Hrvata na more, Krunidba kralja Tomislava, Smrt kralja Petra Svačića, Pogubljenje Matije Gubca i druge s tematikom hrvatskih povijesnih događaja, rođen je 1869. godine u Klanjecu.

Sovjetski političar i predsjednik Nikita Hruščov, u mladosti pastir i bravar, sudionik ruske revolucije i građanskog rata koji je nakon Staljinove smrti postao predsjednik partije i naslijedio Malenkova na mjestu predsjednika SSSR-a, zalagatelj miroljubive koegzistencije sa Zapadom tijekom napetog perioda Hladnog rata, rođen je u Kalinovki 1894. godine.

Američki glumac William Holden, dobitnik Oscara i šest puta proglašen jednom od deset najvećih filmskih zvijezda godine tijekom '50-ih, zapamćen po brojnim ulogama među kojima i u filmovima Golden Boy, The Man from Colorado, Stalag 17, The Bridge on the River Kwai, The Wild Bunch te mnogim drugima, rođen je 1918. godine u O'Fallonu u Illinoisu.

Engleski glumac Sean Bean, zapamćen po ulogama u filmovima The Lord of the Rings, GoldenEye, National Treasure, Patriot Games, Flightplan, Troy, Silent Hill i drugima, rođen je u Handsworthu u Sheffieldu 1959. godine.

Američka glumica Jennifer Garner, trenutna supruga Bena Afflecka zapamćena po nastupima u filmovima Juno, Pearl Harbor, Dude, Where's My Car?, 13 Going on 30, Catch Me if You Can, Daredevil, Elektra, Catch and Release i The Kingdom, te po ulozi Sydney Bristow u seriji Alias, rođena je 1972. godine u Houstonu u Texasu.