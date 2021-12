Francuska priznala SAD, braća Wright izvršila prvi uspješan let avionom u Kitty Hawku, Amerika ukinula kampove za Japance u 2. svjetskom ratu

Dan ne baš previše bogat velikim događanjima, ipak je iznjedrio nekoliko zanimljivih crtica u povijesti. U godini lijepog broja, 1777., Francuska je veselo i brzo priznala novoosnovane Sjedinjene Američke Države, koje su se tek oslobodile Francuzima mrskih Engleza.

Početkom prošlog stoljeća, 1903., na plaži u Kitty Hawku, braća Orville i Wilbur Wright uspjeli su ostvariti prvi let aviona težeg od zraka. Let je trajao skromnih 59 sekundi, a za to vrijeme uspjeli su preletjeti 259 metara. Ma kako se to činilo malo i skromno, već za desetak godina ratni su avioni zujali nad Europom i bacali bombe na protivnike.

Možda i najtamnije doba novije američke povijesti završilo je na današnji dan 1944. godine. Naime, američka je vojska objavila ukidanje kampova u kojima su držali obitelji američkih državljana japanskog podrijetla. Ta se mračna tajna dugo vremena držala ispod tepiha, i tek se prije desetak godina počelo otvoreno govoriti o tom dobu.

I teoretičari zavjera i ufolozi drže ovaj dan prilično značajnim, iako vijest iz 1969. godine nije bila baš povoljna za njih. Naime, na ovaj je dan američko zrakoplovstvo službeno završilo svoj projekt Plava knjiga, zaključivši da ne postoji niti jedan znak djelovanja vanzemaljaca na teritoriju SAD, što je naravno izazvalo buru smijeha kod ljudi koji su davali izjave i podnosili dokaze u tom projektu.

Rođendani poznatih ljudi počinju s polumitskim Paracelsusom, rođenim na današnji dan daleke 1493. godine u konzervativnoj Švicarskoj, a tu su još i kompozitor Johann Friedrich Schubert, svjetska rekorderka na 1.500 metara Tatjana Kazankina, glumac Bill Pullman i njegova kolegica Milla Jovovich.