Osnovan General Motors, Schwarzenegger dobio američko državljanstvo, prikazana prva epizoda kultnog Miami Vice

General Motors Corporation, poznat i pod skraćenicom GM, američki je automobilistički koncern sa sjedištem u Detroitu. Koncern je 1908. osnovao William C. Durant, a već iste godine stekao je vlasništvo nad markama Buick i Oldsmobile. Nakon Drugog svjetskog rata General Motors i Ford su stvorili reputaciju arsenala demokracije zbog zasluga u vojnoj proizvodnji za saveznike, ali zbog proizvodnje za Hitlerovu Njemačku mogli su dobiti i titulu arsenala fašizma. General Motors danas je najveći svjetski proizvođač motornih vozila, a 2002. godine 15% svih automobila i gospodarskih vozila prodanih diljem svijeta nosilo je marku nekog od proizvođača pod okriljem koncerna. General Motorsova vozila danas se proizvode u 30 saveznih država SAD-a i 32 države diljem svijeta, a koncern zapošljava 340.000 ljudi. Koncern ima puno vlasništvo nad markama Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo, GMC, Holden, Hummer, Opel, Pontiac, Saturn, Saab i Vauxhall, a drži i udjele u japanskim markama Isuzu, Subaru i Suzukiju, te ruskoj Ladi.

16. rujna 1978. grad Tabas u Iranu pogodio je potres jačine 7,8 stupnjeva po Richterovoj ljestvici. 40 sela u okolici od 50 kilometara također je bilo uništeno. Procjenjuje se da je poginulo od 15 do 25 tsuća ljudi. Potres je trajao pune tri minute, što ga u usporedbi s normalnim potresima koji traju 10 do 20 sekundi čini enormno razarajućim.

Arnold Schwarzenegger je austrijsko-američki glumac, političar i bodybuilder, a od 2003. i guverner američke savezne države Kalifornije. Schwarzenegger je bio jedan od najpopularnijih filmskih glumaca, posebice akcijskog žanra, u osamdesetim i devedesetim godinama 20. stoljeća. Kao bodybuilder osvojio je pet titula Mr. Universe i ukupno sedam Mr. Olympia, od čega šest uzastopnih od 1970. do 1975., te je bio proglašen za najjačeg čovjeka na svijetu. Upravo na današnji dan 1983. Arnie je dobio američko državljanstvo.

Poroci Miamija (Miami Vice) američka je televizijska serija koja je premijeru imala na današnji dan 1984. Serija je postala popularna tek kada su za radnju korištena glazba i glazbeni efekti u pozadini te vizualni efekti. Glavni su likovi dva policijska detektiva iz Miamija, James "Sonny" Crockett i Ricardo "Rico" Tubbs koji rade u Odjelu za poroke. Snimljeno je pet sezona serije, u razdoblju od 1984. do 1989. godine. "Poroci Miamija" su jedna od prvih serija koja se emitirala u stereo zvuku. Nick Nolte je prvotno bio izabran za ulogu Sonnyja Crocketta, no odbio ju je jer tada filmskim glumcima nije bilo isplativo otići s filma na televiziju. Nakon nekoliko pilota i kandidata, izabrani su Don Johnson i Philip Michael Thomas. Nakon dvije sezone, Johnson je bio spreman otići, ali se ipak predomislio i ostao do samoga kraja.

Na današnji dan rodila su se dva kralja, 1387. engleski kralj Henrik V., te 1638. francuski kralj Luj XIV. Aristokratskom dvojcu društvo čine i glumica Lauren Bacall, te proslavljeni gitarist Charlie Byrd. Tu su još i glumci Ed Begley, Jr., slavni Kolumbo Peter Falk, nesuđeni oskarovac Mickey Rourke i mlada glumica Madeline Zima koja se iz klinke u iritantnoj "Dadilji" preobrazila u opaku zavodnicu u briljantnoj seriji Californication.