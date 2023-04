Francuzi porazili Engleze pred kraj Stogodišnjeg rata, patentiran inzulin, Donji dom britanskog parlamenta odrekao se kolonija u SAD

U bitci kod Formignya Francuzi su pod vodstvom Karla VII. 1450. godine nanijeli težak poraz Englezima u jednoj od poslijednjih velikih bitaka Stogodišnjeg rata. Francuzi su s oko 4.500 pješaka i konjanika napali 7.000 Engleza s dvije strane i nanjeli im težak poraz od kojega se više nisu oporavili te su izgubili dominaciju nad sjevernom Francuskom. Engleske žrtve brojale su oko 2.500 mrtvih i ranjenih i više od 900 zarobljenih, dok su Francuzi izgubili oko 1.000 ljudi. Bitka koja je zapečatila sudbinu Eengleske u ratu koji je završio tri godine kasnije, bila je jedna od prvih u kojoj je bitnu ulogu odigrala artiljerija koja je, iako se sastojala od samo dva francuska topa koje su Englezi brzo zarobili, prouzročila zamjetnu psihološku štetu.

Preliminirani dokumenti koji su doveli do završetka Američkog rata za nezavisnost predloženi su i prihvaćeni u donjem domu britanskog parlamenta 1782. godine. Podrška ratu drastično je smanjena u Britaniji nakon predaje britanske vojske tijekom opsade Yorktowna 1781. te je premijer Lord North, unatoč želji za osvetom teškog poraza, morao podnijeti ostavku nakon čega je predložen i odobren kraj rata koji je službeno završio tek potpisivanjem sporazuma u Parizu 3. rujna 1783. nakon čega su britanske kolonije dobile svoju samostalnost.

Američki znanstvenici Frederick Banting i J.J.R. Macleod 1923. godine patentirali su inzulin, lijek koji služi za regulaciju šećera u krvi, zbog čega su dobili i Nobelovu nagradu za psihologiju i medicinu. Do njihovog otkrića koristio se inzulin ekstrahiran iz goveđe ili svinjske gušterače koji je često bio neučinkovit, a ponekad je izazivao i vrlo ozbiljne alergijske reakcije. Danas se inzulin proizvodi tehnologijom rekombinantne DNK, uz pomoć genetski modificirane bakterije Escherichije coli, a za život je neophodan lijek osobama koje boluju od dijabetesa tipa 1.

Bivši glavni tajnik KP Kine Hu Yaobang umro je 1989. godine. Njegova smrt bila je događaj koji je pokrenuo studentske prosvjede na pekinškom Trgu Tiananmen (Trg nebeskog mira). Hu Yaoubang zalagao se za otvorena tržišta i demokratizaciju zemlje, te se od njega na dan smrti na Tiananmen došlo oprostiti više od 100.000 ljudi. Kako je broj ljudi rastao atmosfera je postajala sve napetija, te je masa uskoro, iako bez unificiranog vodstva počela od vlasti zahtijevati demokraciju odbijajući napustiti trg. To je bio početak sedmotjednih prosvjeda koji su nasilno prekinuti 4. rujna kada su na trg stigli tenkovi koji su rastjerali prosvjednike među kojima je prema podacima studentskih udruga i Crvenog križa, zabilježeno između 2.000 i 3.000 nasilnih smrti.

Talijanski slikar, arhitekt, izumitelj, glazbenik, kipar, mislilac, matematičar i inženjer Leonardo da Vinci, najveći genij renesanse koji utjelovljuje renesansni ideal svestrana čovjeka neutažive znatiželje i žudnje za novim spoznajama, autor svjetski poznatih umjetničkih i istraživačkih djela, rođen je u Vinciju 1452. godine.

Švicarski matematičar, fizičar i astronom Leonhard Euler, autor oko 900 radova među kojima su i razvoj teorije redova, Eulerovi integrali, brojne diferencijalne jednadžbe, prva formula zakrivljenosti ploha (Eulerov poučak) i teorija turbina, rođen je 1707. godine u Baselu.

Američka jazz pjevačica Bessie Smith, pravog imena Elisabeth, ali poznatija kao 'kraljica bluesa', stila koji je u razfoblju klasičnog jazza najbolje interpretirala, rođena je u Chattanoogi u Tennesseeju 1894. godine.

Hrvatski kardinal i počasni akademik HAZU-a Franjo Kuharić, prvi hrvatski kardinal od osamostaljivanja kojega je Papa Ivan Pavao II. Proglasio kardinalom još 1983., rođen je u Pribiću kod Krašića 1919. godine.

Britanska glumica, komičarka i scenaristica Emma Thompson, dobitnica dvaju Oscara, Emmya, Zlatnog globusa i BAFTA-e, zapamćena po ulogama u filmovima Fortunes of War, Howards End, The Remains of the Day, Sense and Sensibility, Stranger than Fiction i drugima, rođena je 1959. godine u Londonu.

Engleska pjevačica Samantha Fox, nekadašnja manekenka i britanski seks simbol, autorica pjesama poput Touch Me (I Want Your Body), I Wanna Have Some Fun, Nothing's Gonna Stop Me Now i Naughty Girls, rođena je u Londonu 1966. godine.

Na današnji dan 1982. godine rođen je i omiljeni glumac redatelja Judda Appatowa Seth Rogen i mlada britanska glumica iz serijala o Harryju Potteru Emma Watson. Iz filmske industrije danas rođendan ima i talijanska glumica Claudia Cardinale i slavni kompozitor filmske glazbe Michael Kamen.