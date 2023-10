Agripina otrovala muža Klaudija, Filip IV uhitio stotine Templara, Greenwich određen za univerzalni vremenski meridijan

Agripina Mlađa, sestra cara Kaligule, 54. godine otrovala je muža Klaudija, tadašnjeg rimskog cara, kako bi na njegovo mjesto sjeo njezin sin Neron koji je ujedno bio posljednji potomak julijevsko-klaudijevske loze. Neron je nastavio politiku cara Tiberija i u početku vladao umjereno zahvaljujući savjetnicima Seneki, pretorijanskom preferktu Buru i supruzi Oktaviji. No, uskoro je počeo eliminirati nepodobne te su tako stradali brojni utjecajni Rimljani, ali i njegov brat i supruga. Ubrzo je počeo voditi vrlo raskalašen život koji je zbog poreza doveo do pobune u brojnim provincijama. Kulminacija kaosa došla je u vidu požara koji je opustošio Rim, a za koji se danas smatra da ga je podmetnuo Neron, no to se ne poklapa s povijesnim podacima. Četiri godine nakon toga Senat ga je proglasio neprijateljem Rima i osudio na smrt, no on se prije toga navodno ubio sam iako niti to nije potvrđeno pa se sumnja da je ubijen.

Francuski kralj Filip IV. 1307. godine dao je uhititi stotine pripadnika Templarskog reda pod optužbom za herezu. Red siromašnih vitezova Krista i Salomonova hrama, kako glasi puno ime Templara, nastao je 1118. nakon I. Križarskog rata, a osnovao ih je Hugo de Payens. Uz njih se vežu brojne legende, pogotovo o Svetom gralu, Zavjetnoj škrinji, tajnama graditeljstva i masonima. Činjenica je da su u vrijeme svoje najveće raširenosti bili moćniji od brojnih europskih vladara te su imali snažan utjecaj na onovremenu politiku. Mnogi vjeruju da je upravo to bio razlog sudbine koja ih je snašla. Dan kada je francuski kralj naredio njihova uhićenja ostao je zapamćen kao 'crni petak' ili 'petak 13' i od tada se smatra nesretnim. Zadnji veliki meštar reda pred smrt na lomači prokleo je papu, kralja Filipa i francuskog premijeru. Sva trojica prokletih umrli su u narednih godinu dana, a i sva tri Filipova sina umrla su mlada. Red je ukinut od strane Pape pet godina nakon toga, a nedavno je objavljen vatikanski dokument koji potvrđuje kako tijekom postupka nisu pronađeni nikakvi dokazi o herezi te je jasno da su članovi reda stradali zbog politike.

Greenwich je 1884. godine proglašen lokacijom univerzalnog vremenskog meridijana (GMT - Greenwich Mean Time) prema kojem su postavljene Zemljine vremenske zone, a čija je kutna mjera 0°. To je zamišljena linija zemljopisne dužine koja prolazi kroz londonsko predgrađe, a koji sa suprotnim, 180. meridijanom, kroz kojega prolazi Međunarodna datumska granica, djeli Zemlju na istočnu i zapadnu polutku. Za razliku od zemljopisne širine, koja je geometrijski definirana prema osi zemlje - polovi 90°, a ekvator 0°, 'nulti meridijan' je utvrđen dogovorom i to zbog toga što ga je više od dvije trećine brodova definiralo nultim meridijanom.

U poljima Cova da Iria, blizu portugalske Fatime 1917. dodine dogodilo se 'čudo Sunca'. To je ujedno bilo i poslijednje od poznatih ukazanja Djevice Marije koje je priznala i Katolička crkva. Čudo Sunca vidjelo je između 50 i 70 tisuća ljudi. Prema svjedocima ,Sunce se tada poput velike vatrene kugle kretalo strelovitom brzinom, okretalo oko svoje osi i svjetlucalo uz prelijevanje boja. Fenomen se vidio s udaljenosti od 40 kilometara i trajao je oko 10 minuta nakon čega se Sunce vratilo na mjesto i nastavilo normalno sjati.

Četvorica palestinskih militanata 1977. godine otela su Lufthansin zrakoplov na letu prema Frankfurtu i njemačkim vlastima postavili zahtjeve za oslobađanje 11 zatvorenih članova RAF-a (Rote Armee Fraktion), oslobađanje dvojice istomišljenika iz turskog zatvora, te 15 milijuna dolara. Zrakoplov je preko Italije, Cipra, Bahreina i Dubaija završio u Mogadišu. Tamo su otmičari ubili pilota, a nakon toga su rizičnom akcijom njemačke tajne službe ubijena tri otmičara i oslobođeni taoci. Nekoliko dana kasnije, samo pola sata nakon objave vijesti o neuspjehu otmice u svojim samicama pronađeni su mrtvi Andreas Baader i Gudrun Ensslin, dvoje osnivača RAF-a. Navodno su u isto vrijeme oružjem prokrijumčarenim u maksimalno čuvane samice počinili simultano samoubojstvo, no kako je Baader bio ustrijeljen u potiljak mnogi vjeruju kako se radilo o državnim egzekucijama. Dan kasnije RAF je objavio da je predsjednik njemačke udruge poslodavaca Hanns Martin Schleyer, kojeg su oteli mjesec dana ranije kako bi prisilili vlasti na oslobađanje zarobljenih suboraca, ubijen a kasnije su pojasnili da se radilo o osveti za ubojstva utamničenih RAF-ovaca.

Na današnji dan 1893. Godine rođen je Luka Kaliterna, legendarni hrvatski nogometaš, trener i jedan od osnivača splitskog Hajduka. Francuski pjevač, plesač i glumac Yves Montand, rodom Talijan pravog imena Ivo Livi, zapamćen kao institucija francuske šansone, rođen je 1921. godine. Prva britanska premijerka, barunica Margaret Thatcher, inače odvjetnica i kemičarka koja je zbog svoje čvrste politike ostala zapamćena 'Iron Lady', rođena je 1925. godine. Američki glazbenik Paul Simon, polovica legendarne grupe Simon & Garfunkel, rođen je 1941. godine. Pakistanski glazbenik i pjevač Nusrat Fateh Ali Khan, jedan od najpoznatijih a po mnogima i jedan od najboljih azijskih vokala svih vremena, rođen je 1948. godine. Britanski komičar i glumac židovskih korijena Sacha Baron Cohen, poznat kao Ali G, Borat i Brüno, vjerojatno jedan od najboljih satiričara modernog doba, rođen je 1971. godine. Australski plivač Ian Thorpe, rušitelj brojnih rekorda i vlasnik nebrojenih odličja poznat i kao Thorpedo ili Thorpey, rođen je na današnji dan 1982. godine.