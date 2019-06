Martin Luther se oženio, Nijemci napali London i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, Pioneer 10 napustio Sunčev sustav

Martin Luther, začetnik reformacije koji je 1517. godine objavio svojih 95 teza, što je za sobom povuklo svađu s papom i ekskomunikaciju iz Katoličke crkve četiri godine kasnije, na današnji se dan 1525. godine oženio za Katharinu von Bora, čime je uspostavio model ženidbe svećenika i uklonio celibat iz Protestanske crkve.

Tijekom Prvog svjetskog rata, Nijemci su pokušavali na sve načine nauditi Velikoj Britaniji. Tako su na današnji dan 1917. godine izveli najsmrtonosniji udar na London zrakoplovima Gotha G, ubivši pritom 162 osobe, od čega 46 djece, i ranivši 432 osobe, uz velika razaranja koja su ostavili za sobom.

Na isti dan 1944. godine Nijemci su željeli izvesti sličan napad, no ovoga puta nosioci smrti nisu bili zrakoplovi nego dalekometne rakete V1. Ipak, napad je bio manje uspješan od onoga 27 godina ranije. Naime, od jedanaest lansiranih raketa, samo su četiri stigle do cilja i pogodile mete, dok su ostale putem izgubile visinu i pale u more ili na polja južne Engleske. Nakon toga Nijemci su lansirali preko 9 tisuća raketa na ciljeve u Engleskoj tijekom sljedećih par mjeseci, dok Saveznici nisu uspjeli razbiti sva mjesta za lansiranje koja su mogla dobaciti do Velike Britanije.

Pioneer 10, robotska sonda koju je NASA lansirala 2. ožujka 1972. godine u svrhu proučavanja asteroidnog pojasa u Sunčevom sustavu, Jupitera, solarnih vjetrova i kozmičkih zraka na današnji je dan 2000-te godine napustila Sunčev sustav i otisnula se u otvoreni svemir. Ipak, tehnologija je zakazala, jer je zbog velike udaljenosti izgubljen svaki kontakt sa sondom 23. siječnja 2003. godine.

Od slavnih osoba rođenih na današnji dan vrijedi izdvojiti irskog pjesnika i nobelovca Williama Butlera Yeatsa, fenomenalnog finskog atletičara, osvajača devet olimpijskih zlata Paava Nurmija, sjajnog američkog tenisača Dona Budgea, prvog tenisača koji je osvojio Grand Slam (sva četiri Grand Slam turnira u jednoj godini), trenutnog generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona i glumca Malcolma McDowella.