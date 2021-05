Predstavljeno prvo računalo, kinesku provinciju Sečuan 2008. godine pogodio je potres u kojem je poginulo oko 69.000 ljudi

Bitka kod Lewesa koja je bila dio tzv. II. barunskog rata, a odvila se 1264. godine u britanskom Sussexu. Glavni razlog bitke u kojoj su se sukobile vojske kralja Henryja III. i Simona de Montforta, grofa od Leicestera, bilo je kraljevo nepoštivanje Ugovora iz Oxforda, jednog od prvih engleskih zakonodavnih dokumenata kojime se 1258. pred grupom plemića predvođenih Montfortom, obvezao ograničiti svoju vlast i predati lokalnu upravu u ruke vijeća sastavljenog od 15 plemića čiji bi rad kontrolirao parlament. Henry III. odlučio se oglušiti na obveze te je s bratom Richardom od Cornwalla i sinom Edwardom krenuo u 'rješavanje problema' oružjem. Montfort je noć prije bitke uspio neprimjetno zauzeti povoljnu poziciju na uzvišenom terenu i spremno, iako s manjom vojskom, dočekati i pobijediti kraljevsku vojsku. Uz to je uspio zarobiti princa, kralja i kraljevog brata što mu je de facto dalo neograničenu moć koju je iskoristio kako bi prisilio kralja da potpiše novi dokument kojime se obvezuje poštivati odluke Ugovora iz Oxforda. Montfort je u svojoj pobjedi uživao vrlo kratko jer je princ Edward pobjegao iz zatočeništva već 1265., a Montfort je iste godine poražen u bitci kod Eveshama.

Deset tjedana nakon otmice, tijelo 20 mjeseci starog Charlesa Augustusa Lindbergha mlađeg, sina poznatog pilota Charlesa Lindbergha, pronađeno je u Hopewellu u New Jerseyju, samo tri kilometra od obiteljske kuće. Otmica malenog Charlesa iz krevetića na drugom katu obiteljske kuće od početka je od strane medija, prvenstveno zbog očeve popularnosti, bila proglašavana 'zločinom stoljeća'. Tijekom potrage su policija i savezna vlast pregovarali o otkupnini s nekoliko samoprozvanih otmičara kojima je za, kasnije se ispostavilo netočne informacije, isplaćeno 50.000 dolara, djelomično u gotovini, a djelomično i u obveznicama koje su nakon godinu i pol praćenja policiju doveli do njemačkog imigranta Brune Richarda Hauptmanna koji je uhićen 1934. u New Yorku. Nakon toga otpočelo je i 'suđenje stoljeća' čiji je ishod bio jasan od samog početka. Uz pronađen dio novca, izostanak alibija i priznanje, za koji mnogi vjeruju da je dobiveno pod policijskom prisilom, Hauptmann je nakon samo šest tjedana proglašen krivim i osuđen na smrt. Sve žalbe koje je uputio bile su odbijene, a iako je nakon sumnjivog priznanja na suđenju cijelo vrijeme tvrdio da je nevin, Hauptmann je pogubljen na električnoj stolici 1936.

Njemački inženjer i pionir u polju računarstva Konrad Zuse 1941. godine u Berlinu je predstavio prvo svjetsko funkcionalno, potpuno automatizirano i programabilno računalo nazvano Z3. Značajke Z3-a postavile su temelj definicije svih kasnijih računala. Z3 je bio napravljen od 2.000 prijenosnika, radio je frekvencijom od ~5-10 Hz s 22 bita dugim unosnim podacima koje je zaprimao na izbušenoj kartici, a računalne operacije obrađivale su se u binarnom sustavu. Prvo računalo bilo je korišteno za fine proračune aerodinamike krila kod konstrukcije zrakoplova, a original je uništen u savezničkom bombardiranju Berlina 1943. Potpuno funkcionalna replika izrađena je 60-ih godina i smještena u Deutsches Museum gdje se nalazi i danas.

Kinesku provinciju Sečuan 2008. godine pogodio je potres u kojem je poginulo oko 69.000 ljudi. Ta prirodna katastrofa često se naziva wechuanski potres, prema okrugu u kojem je bio epicentar, oko 80 kilometara od Chengdua, glavnog grada provincije. Točno u 14:28:01.42 sati prema središnjem kineskom vremenu na dubini od 19 kilometara osobođena je ogromna energija koja je površinu iznad sebe stresla snagom od 7.9 stupnjeva po Richterovoj ljestvici. Potres koji se osjetio u gradovima udaljenijima 1.500 kilometara, gotovo je u potpunosti uništio provinciju Sečuan u kojoj je prema službenim podacima smrtno stradalo 69.227, ozlijeđeno je 374.176, a nestalima se smatra još 18.222 osobe. Uz stravične žrtve, između 4.8 i 11 milijuna ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Zbog svojih posljedica sečuanski potres proglašen je 19. najgorim potresom svih vremena, a kineska vlast se obvezala u obnovu provincije utrošiti oko 150 milijardi dolara u naredne tri godine.

Njemački kemičar Justus von Liebig, jedan od utemeljitelja agrikulturne i fiziološke kemije koji je usavršio elementarnu analizu organskih spojeva, sintetizirao kloroform i niz drugih organskih spojeva, uveo umjetno gnojenje tla u poljoprivredu, izradio propise za proizvodnju ogledala, praška za pečenje i dr., rođen je u Darmstadtu 1803. godine.

Engleska bolničarka Florence Nightingale, organizatorica i članica prve ekipe za njegu ranjenika i bolesnika na bojištu koja je djelovala tijekom Krimskog rata u britanskom ekspedicijskom korpusu što je smanjilo smrtnost u poljskim bolnicama s 40 na 2 posto, a čiji je primjer bio priprema osnivanja Crvenog križa, rođena je 1820. godine u Firenci.

Američka filmska, televizijska i kazališna glumica Katharine Hepburn, poznata po svojoj oštroumnosti, otmjenosti i žestokoj neovisnosti, dugogodišnja filmska i životna partnerica Spencera Tracyja, rekorderka po broju primljenih Oscara, a 1999. proglašena najvećom ženskom filmskom zvijezdom svih vremena, rođena je u Hartfordu u Connecticutu 1907. godine.

Američka filmska glumica Millie Perkins, zapamćena po ulogama u filmovima The Diary of Anne Frank, Ride in the Whirlwind, Wild in the Streets, Table for Five, At Close Range, Slam Dance, Necronomicon, The Lost City I mnogim drugima, rođena je 1938. godine u Passaicu u New Jerseyju.

Američki glumac Stephen Baldwin, najmlađi od braće Baldwin poznat po nastupima u filmovima Casualties of War, Born on the Fourth of July, 8 Seconds, The Usual Suspects, Half Baked, Absence of the Good, Silent Warnings, The Genius Club i drugima, rođen je u New Yorku 1966. godine.

Profesionalni skateboarder Tony Hawk, jedan od najpoznatijih ljudi u svijetu ekstremnih sportova koji je početnu slavu stekao prvom uspješnom izvedbom trika '900', okret od 900 stupnjeva (2.5 rotacije) tijekom leta na skateboard rampi, pokretač nekoliko svjetski poznatih skate natjecanja, rođen je 1968. godine u San Diegu u Kaliforniji.

Američki glumac Jason Biggs, najpoznatiji po ulozi Jima Levensteina u 'trilogiji' American Pie, a zapamćen I po nastupima u filmovima Boys and Girls, Jay and Silent Bob Strike Back, Over Her Dead Body, My Best Friend's Girl te drugima, rođen je 1978. godine u Pompton Plainsu u New Jerseyju