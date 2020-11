Sklopljen drugi rimski trijumvirat, križari opljačkali i poharali Zadar, Njemačka kapitulirala u Prvom svjetskom ratu, otvorena Route 66

Oporučni glavni nasljednik i Cezarov usvojeni sin Gaj Julije Cezar Oktavijan, vojskovođa Marko Antonije i raniji vođa konjanika Lepid, 43. godine pr.n.e. sklopili su u Bologni trojni savez - trijumvirat. Drugi takav savez u povijesti Rimskog Carstva dobio je od Senata pune ovlasti na pet godina kako bi u njegovu korist riješio građanski rat koji je izbio nakon Cezarova ubojstva.

Na poticaj Mlečana 1202. godine započela je križarska opsada Zadra. U nemogućnosti da dobro utvrđeni grad osvoje sami Mlečani su se poslužili 'trgovinom' i sudionicima 4. križarskog rata ponudili prijevoz do Carigrada ako im 'učine uslugu'. Nakon dva tjedna opsade križari su provalili u grad i počinili velik pokolj stanovnika koji ranije nisu pobjegli u Biograd ili Nin. Nakon pljačke križari su u Zadru prezimili, a zatim krenuli put Carigrada koji je godinu dana kasnije doživio sudbinu goru od zadarske.

Dva dana nakon proglašenja republike i abdikacije cara Karla I. Njemačka je 1918. godine kapitulirala čime je završen I. svjetski rat. Kapitulacija je potpisana u željezničkom vagonu u Compiègneu na sjeveru Francuske. Sukobi u ratu koji je trebao "završiti sve ratove" službeno su prekinuti točno u 11 sati, što je simbolika vezana uz 11. dan 11. mjeseca u godini. Od tada se u svijetu svake godine u to vrijeme s dvije minute šutnje odaje počast za više od 15 milijuna poginulih i oko 40 milijuna ranjenih u najvećem i najkrvavijem sukobu koji je zadesio čovječanstvo.

Na 3.945 km od Chicagoa u Illinoisu, preko Missourija, Kansasa, Oklahome, Texasa, New Mexica i Arizone do kalifornijskog Los Angelesa, od službenog otvorenja koje je bilo na današnji dan 1926. godine, pa do 'zatvaranja' 27. lipnja 1985., protezao se slavni U.S. Route 66. Autocesta poznata pod nazivima 'Main Street of America' i 'Mother Road' zadužila je gospodarstvo i stanovnike SAD-a kao malo koja prometnica. To, ali i 'cestovna kultura', glavni su razlozi legendarnog statusa 66-ice koja i danas, iako u skraćenoj verziji, pod nazivom 'Historic Route 66', putnike željne avanture podsjeća na dane kada su ju opjevali Nat King Cole, Rolling Stonesi i brojni drugi.

Nacionalni park Mljet proglašen je na današnji dan 1960. godine čime je zaštićeno 5.375 hektara kopna i okolnog mora sjeverozapadne strane otoka Mljeta. To je predstavljalo prvi institucionalizirani pokušaj zaštite izvornog ekosustava na Jadranu, a razloga za taj potez bilo je zaista mnogo. Od jedinstvenog panoramskog izgleda razvedenih obala, klifova, hridina i brojnih otočića, jedinstvenog geološkog i oceanografskog fenomena slanih jezera u kršu, brojnih prirodoslovnih osobitosti do izuzetne kulturno-povijesne baštine koja u neprekinutom slijedu traje od predrimskih vremena do danas.



Na današnji dan 1493. godine, pod pravim imenom Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim, rođen je švicarski liječnik, alkemičar, astrolog, znanstvenik, mistički filozof i okultist u povijesti zapamćen kao Paracelsus. Jedan od najvećih ruskih, ali i svjetskih književnika, romanopisac, novelist i publicist ukrajinskog porijekla Fjodor Mihajlovič Dostojevski, rođen je na današnji dan 1821. godine. Hrvatski operni dirigent i skladatelj Jakov Gotovac, autor poznate hrvatske komične opere Ero s onoga svijeta, rođen je 1895. godine. Poznata američka glumica Demi Moore, punim imenom Demi Guynes Kutcher, rođena je na današnji dan 1962. godine dok je na isti dan 1974. godine rođen njen mlađi, ali ništa manje poznati kolega Leonardo DiCaprio.