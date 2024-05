Amerigo Vespucci krenuo prema Americi, prvi put obilježen Majčin dan, Nelson Mandela inauguriran za predsjednika JAR

Amerigo Vespucci, talijanski moreplovac, na današnji je dan 1497. krenuo na prvo putovanje u Novi svijet koji će kasnije dobiti njegovo ime. On je, za razliku od Kolumba, bio uvjeren da je zbilja otkrio Novi svijet. Zahvaljujući kartografima koji su zanemarili Kolumba, novi kontinent dobio je po njemu ime - Amerika. Vespucci je nakon prvog kretao na još dva ili tri putovanja. Sljedeće se odigralo 1499. ili 1500. godine kada je namjeravao oploviti južni kraj Afrike i doći do Indijskog oceana. No, umjesto toga, Vespucci je otkrio ušće rijeke Amazone. Treće putovanje dovelo ga je do obala Brazila, a plovio je duž obale Južne Amerike do današnjeg Rio se Janeira. O njegovu posljednjem putovanju malo se zna, ako ga je uopće i bilo.

Luj XVI., francuski kralj, na prijestolje je stupio 10. svibnja 1774. Njegova prva odluka bila je vraćanje prava parlamentu, što mu je donijelo trenutnu popularnost koju će kasnije skupo platiti. Tadašnje katastrofalno financijsko stanje uvjerilo ga je u nužnost monetarne reforme za što mu je bilo potrebno zasjedanje nacionalne skupštine. Već nakon prvog dana zasjedanja došlo je do blokade i svađe među zastupnicima. Shvativši svoju grešku, Luj se odlučuje najprije na pokušaj raspuštanja zasjedanja, a nakon neuspjeha skupštinu izbacuje na ulicu da bi, uplašen, svoju odluku opozvao.Ta prvobitna skupština postaje najprije ustavna, a nakon osvajanja Bastilje predstavlja stvarnu vlast u državi. Njegova odluka da pobjegne iz zemlje uspijeva srušiti sliku o njemu kao o dobrom ali nesposobnom kralju. Kraj životne priče Luja XVI. počinje parlamentarnim proglašenjem republike 1792. Kada su na vidjelo izašli pokušaji svrgnutog kralja za povratak na vlast, njegova sudbina je postala zapečaćena. Na glasovanju parlamenta proglašen je krivim za izdaju i giljotiniran.

Na današnji dan 1857. izbio je Indijski ustanak protiv britanske vlasti koji je nakon godinu dana ratovanja ugušen u krvi. Ustanak počinje u East India Company odakle se širi dalje. Vođe pobune, kao što je Rani of Jhansi, postali su narodni heroji tijekom nacionalističkog pokreta u Indiji pola stoljeća nakon ustanka. Ustanak je doveo do raspuštanja East India Company 1858. godine i prisilio je Britance da reorganiziraju vojsku, financijski sustav i administraciju u Indiji. Ustanak je ugušen u krvi, a Indija je od tada bila pod direktnom vlašću britanske krune.

Majčin dan prvi se put obilježio 1908. godine u američkom Graftonu u Zapadnoj Virginiji. Moderni Majčin dan slavi se diljem svijeta, većinom u svibnju. Smatra se da je ovaj dan nastao iz običaja štovanja majke u antičkoj Grčkoj kada se slavila Cibela, pramajka svih grčkih bogova. Antički Rimljani imali su svoj blagdan, Matronaliju. U Europi ima nekoliko dugih tradicija kojima se slave majke i majčinstvo.

10. svibnja 1994. bio je povijesni dan za Južnoafričku republiku jer je Nelson Mandela inauguriran za prvog crnog predsjednika te zemlje, izabranog na demokratskim izborima. Prije nego je izabran za predsjednika, Mandela je bio aktivist protiv apartheida i vođa Umkhonta we Sizwe, frakcije Afričkog nacionalnog kongresa. Osuđen je za sabotažu, kao i za druge zločine zbog čega je 27 godina proveo u zatvoru. Nakon puštanja 1990. podržava pomirenje i pomaže u tranziciji prema multi-rasnoj demokraciji u zemlji. Od ukidanja apartheida, mnogi su hvalili Mandelu, čak i njegovi bivši protivnici. Nelson Mandela je tijekom četiri desetljeća primio više od 250 nagrada, uključujući i Nobelovu nagradu za mir 1993. godine. 2009. UN je proglasio njegov rođendan, 18. srpnja, 'Mandelinim danom' kako bi obilježio njegov veliki doprinos slobodi.

Od rođenih na današnji dan treba spomenuti slavnog američkog glumca i plesača Freda Astairea koji je rođen 1899. godine. 1960. rođen je Paul David Hewson, mnogo poznatiji kao Bono, pjevač i frontmen irskog rock benda U2, a svoj rođendan danas slavi i svjetski poznata manekenka i supermodel Linda Evangelista (1965.). Znakovito je da su na današnji dan rođena dvojica poznatih ubojica - John Wilkes Booth (1838.) koji je ubio američkog predsjednika Abrahama Lincolna i Mark David Chapman (1955.), ubojica Johna Lennona.