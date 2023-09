Nastao Los Angeles, uhvaćen Geronimo, Halley izračunao putanju svoje komete, Mark Spitz osvojio 7. zlato na OI u Muenchenu

Moreplovac Henry Hudson istraživajući sjeveroistočnu obalu Amerike dospio je do ušća široke rijeke u blizini današnjeg New Yorka. Nadao se da će mu upravo ta rijeka poslužiti kao prolaz prema Pacifiku. No, poslije 240 kilometara rijeka je bila preplitka za plovidbu. Hudson se opet morao vratiti kući, nakon još jednog bezuspješnog pokušaja da pronađe put prema Orijentu. Te 1609. bila je bezimena, ali danas ta rijeka nosi ime Hudson River.

Grupa od 44 doseljenika zaustavila se 1781. blizu rijeke u Dolini dima u pratnji dva svećenika i nešto vojnika. Nazvali su je Los Angeles u čast „Njihove Gospe, Svete Marije, Kraljice Anđela od Porcijunkule'', franjevačkog blagdana koji je padao na današnji dan i u čast istoimene crkve osnivača ovog reda, Franje Asiškog. Tako se „rodio" danas jedan od najpoznatijih, najuzbudljivijih (i u mnogo toga naj) gradova, Los Angeles.

Geronimo, točnije Goyathlay, odnosno Onaj Koji Zijeva, poznati je indijanski medicinar i vođa Chiricahua Apača koji se borio protiv Meksika i Sjedinjenih Država i njihovog širenja u zemlji Apača u 19. stoljeću. Brojne su priče o tome tko ga je zarobio. Najvjerojatnija je ona da ga je na današnji dan uhvatila grupa vojnika na čijem čelu je bio Henry Lawton. Njegov zadatak bio je progoniti, svladati, uhvatiti i dopremiti Geronima u SAD, živog ili mrtvog. To se i dogodilo 1886.; Geronimo je uhvaćen i tako je završio posljednji veći američko-indijanski rat.

Osim što je izradio prvu meteorološku kartu uopće, popisao oko 350 zvijezda južne hemisfere, dizajnirao zvono koje roniocima omogućuje dulji ostanak pod vodom, ovaj engleski astronom je 1682., koristeći se Newtonovom teorijom, utvrdio putanju jednog kometa i proračunao njegov povratak nakon 76 godina. Edmund Halley, nažalost, nije doživio njegov drugi dolazak. No, točno je predvidio vrijeme njegovog idućeg pojavljivanja pa je komet, kojeg je ugledao na današnji dan, dobio ime po njemu.

OGO-1 ili Orbital Geophysical Observatory (Orbitna geofizička promatračnica) jedan je od 6 NASA-inih projekata iz 60-tih godina prošlog stoljeća. Osmatračnica je 4. rujna 1964. poslana u svemir da analizira Zemljinu atmosferu, magnetosferu i prostor između Zemlje i Mjeseca. Zbog dva eksperimentalna potisnika, OGO-1 nije se postavio po predviđanjima - jedan od potisnika blokirao je pogled skenera prema Zemlji. Zato Osmatračnica nije mogla odrediti udaljenost od planeta. Usprkos problemima, većina podataka iz eksperimenata je zaprimljena u manje-više dobrom stanju.

Mark Spitz slavni je američki plivački olimpijac, deveterostruki Olimpijski pobjednik i plivač koji je 23 puta postavljao svjetske rekorde u sprinterskim disciplinama slobodnim i delfinovim stilom. Prije pojave Michaela Phelpsa, svojeg sunarodnjaka, on je držao rekord u broju zlatnih medalja osvojenih na jednim Olimpijskim igrama - sedam, a osvojio ih je u Muenchenu 1972. godine. Posljednju, sedmu, zlatnu medalju (u štafeti 4×100 m mješovito) osvojio je 4. rujna, dan prije upada palestinskih terorista u Olimpijsko selo u Muenchenu i početka najveće olimpijske tragedije.

Na današnji dan rodio se Kim Thayil, gitarist Soundgardena. Henry Ford II., unuk legendarnog Henryja Forda, oca auto-industrije u SAD-u, slavio je svoj rođendan na današnji dan. Pridružili su im se i glumci Richard Castellano (glumio je Petera Clemenzu u Kumu) i Jennifer Salt (Sisters, Wedding Party). Armin Kogler, skijaš-skakač i dvostruki pobjednik u Svjetskom kupu za skakače, slavi danas svoj 51. rođendan. I na kraju, revni ljubitelji Star Treka znaju da će se na današnji dan 2179. roditi Nyota Uhura, komunikacijska časnica na brodu Enterprise.