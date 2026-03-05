Pročitajte dnevni horoskop za 6. ožujka, dan kada su rođeni Michelangelo Buonarroti, Gabriel García Márquez i David Gilmour

Dnevni horoskop za 6. ožujka, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi trebaju objeručke zgrabiti šansu, Vodenjaci će priželjkivati dobar odmor od posla, dok Djevice moraju nastaviti rad svojom ritmom koji njima odgovara... a ne prema drugima...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni renesansni slikar, kipar, pjesnik i arhitekt, jedan od najvažnijih, najsvestranijih i najpoznatijih umjetnika svih vremena, Michelangelo Buonarroti, pisac, novinar, izdavač i politički aktivist, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Gabriel García Márquez te glazbenik David Gilmour.

