Pročitajte dnevni horoskop za 30. rujna, dan kada su rođeni Étienne Bonnot de Condillac, Ehud Olmert i Monica Bellucci

Dnevni horoskop za 30. rujna, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi mogu napokon dobiti priliku koju su zaslužili, Vodenjaci će pokazati sve što mogu na poslu, dok Djevice jednostavno moraju imati dovoljno koncentracije za današnji dan...

Na današnji dan rođeni su filozof Étienne Bonnot de Condillac, bivši izraelski premijer Ehud Olmert i glumica Monica Bellucci.

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za rujan

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.