Pročitajte dnevni horoskop za 27. prosinca, dan kada su rođeni Johannes Kepler, Louis Pasteur i Marlene Dietrich

Dnevni horoskop za 27. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi ne bi mogli potrošiti baš sve što mogu, Ribe će biti zapravo prilično radišne danas, dok će Vage razmišljati o nekim važnim odlukama...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni astronom Johannes Kepler, kemičara i biolog Louis Pasteur i legendarna glumica i pjevačica Marlene Dietrich.