Dnevni horoskop za 26. veljače 2026.
Pročitajte dnevni horoskop za 26. veljače, dan kada su rođeni Victor-Marie Hugo, Buffalo Bill i Johnny Cash
Dnevni horoskop za 26. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ribe se trebaju opušteno baciti na posao, Djevice će imati malu krizu identiteta, dok će Ovnovi samo željeti svoj mir jer imaju posla preko glave.
Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pisac, političar i aktivist Victor-Marie Hugo, jahač Pony expressa, vodič, tragač, lovac na bizone i plaćenik američke vojske, a kasnije cirkuski zabavljač Buffalo Bill te kantautor Johnny Cash.
---------------------------------------------
Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
|
|
|
|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|
|
|
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
|
|
|
........................................
Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)
........................................
Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i
Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.
Mjesečeve mijene u 2026. godini
----------------------------------
Naklada Neptun predstavlja vam najnoviji hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.
Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
Novi komentar