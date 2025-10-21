« Horoskop
objavljeno prije 1 sat i 58 minuta
DNEVNI HOROSKOP

Dnevni horoskop za 22. listopada 2025.

Pročitajte dnevni horoskop za 22. listopada, dan kada su rođeni Franz Liszt, Christopher Lloyd i Dražen Petrović

Dnevni horoskop za 22. listopada
Dnevni horoskop za 22. listopada (Metro)
Više o

Ribe

,

Rak

,

Vaga

,

Bik

,

horoskop

,

Blizanci

,

dnevni horoskop

,

Lav

,

Ovan

,

Djevica

,

Škorpion

,

Strijelac

,

Jarac

,

Vodenjak

,

horoskop dnevni

,

današnji horoskop

,

horoskop za danas

,

horoskop današnji

Dnevni horoskop za 22. listopada, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Škorpioni trebaju biti prilično jasni, Ovnovi moraju malo usporiti, dok se Lavovi drže svog pravca i ne odstupaju niti milimetar... 

Na današnji dan rođeni su skladatelj, pijanist i dirigent Franz Liszt, glumac Christopher Lloyd i neprežaljeni Dražen Petrović

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

 OVAN  BIK  BLIZANCI  RAK
 Dnevni horoskop Ovan
  Dnevni horoskop Bik  Dnevni horoskop Blizanci
  Dnevni horoskop Rak
 LAV  DJEVICA  VAGA  ŠKORPION
 Dnevni horoskop Lav  Dnevni horoskop Djevica
  Dnevni horoskop Vaga
  Dnevni horoskop Skorpion
 STRIJELAC  JARAC  VODENJAK  RIBE
 Dnevni horoskop Strijelac
  Dnevni horoskop Jarac
  Dnevni horoskop Vodenjak
  Dnevni horoskop Ribe

........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18) 

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za listopad

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.

21.10.2025. 22:53:00
Novi komentar
nužno
nužno