« Horoskop
objavljeno prije 13 sati i 20 minuta
DNEVNI HOROSKOP

Dnevni horoskop za 20. kolovoza 2025.

Pročitajte dnevni horoskop za 20. kolovoza, dan kada su rođeni H.P. Lovecraft, Salvatore Quasimodo i Robert Plant

Dnevni horoskop za 20. kolovoza
Dnevni horoskop za 20. kolovoza (Metro)
Više o

Ribe

,

Rak

,

Vaga

,

Bik

,

horoskop

,

Blizanci

,

dnevni horoskop

,

Lav

,

Ovan

,

Djevica

,

Škorpion

,

Strijelac

,

Jarac

,

Vodenjak

,

20. kolovoza

,

horoskop dnevni

,

današnji horoskop

,

horoskop za danas

,

horoskop današnji

,

20. 8.

Dnevni horoskop za 20. kolovoza, srijeda je, jedno od glupljih dana u tjednu - već se sve trebalo uhodati za novi tjedan, a u glavi je tek ponedjeljak... pa nek' onda Ovnovi poslože prioritete, Vodenjaci se ugodno ušuškaju i rade dalje, a Djevice bi trebale manje brinuti, nema živciranja...  

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni književnik i začetnik gotičkog književnog stila H. P. Lovecraft, pjesnik Salvatore Quasimodo i glazbenik Robert Plant.

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

 OVAN  BIK  BLIZANCI  RAK
 Dnevni horoskop Ovan
  Dnevni horoskop Bik  Dnevni horoskop Blizanci
  Dnevni horoskop Rak
 LAV  DJEVICA  VAGA  ŠKORPION
 Dnevni horoskop Lav  Dnevni horoskop Djevica
  Dnevni horoskop Vaga
  Dnevni horoskop Skorpion
 STRIJELAC  JARAC  VODENJAK  RIBE
 Dnevni horoskop Strijelac
  Dnevni horoskop Jarac
  Dnevni horoskop Vodenjak
  Dnevni horoskop Ribe

........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18) 

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za kolovoz

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
19.08.2025. 22:35:00
Novi komentar
nužno
nužno