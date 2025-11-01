Pročitajte dnevni horoskop za 2. studenoga, dan kada su rođeni Marija Antoaneta, Burt Lancaster i K.D. Lang

Dnevni horoskop za 2. studenoga, dan kad zvijezde poručuju Bikovima da se moraju pomiriti s nekim gubicima, Vodenjaci se stvarno trebaju srediti kako treba, dok se Vage napokon mogu usredotočiti na ono što im je važno... ma što to bilo.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni Marija Antoaneta, zadnja i najomraženija kraljica apsolutističke Francuske, glumac Burt Lancaster te pjevačica K.D. Lang.