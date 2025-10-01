Dnevni horoskop za 2. listopada 2025.
Pročitajte dnevni horoskop za 2. listopada, dan kada su rođeni Mahatma Gandhi, Groucho Marx i Sting
Dnevni horoskop za 2. listopada, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi će biti vrlo zanimljivi danas, Rakovi će razmišljati cijeli dan, dok Vodenjaci moraju riješiti neke svoje probleme na brzaka.
Na današnji dan rođeni su vođa nacije koji se izborio za nezavisnost Indije putem nenasilne revolucije Mahatma Gandhi, komičar Julius „Groucho" Marx i rocker Sting.
---------------------------------------------
Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
|
|
|
|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|
|
|
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
|
|
|
........................................
Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)
........................................
Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i
Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.
Mjesečeve mijene u 2025. godini
----------------------------------
Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.
Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
Novi komentar